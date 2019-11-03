شاهد| بعد وصولها الإمارات .. ضربات سكين ودماء على وجه إنجي خوري .. ما الذي حدث؟

نشرت الفنانة السورية إنجي خوري بعد وصولها دولة الامارات إثر قرار ترحيلها من لبنان، صوراً لها وهي تحتفل بعيد “الهالويين” في دبي.



وتُظهر الصور “خوري” وكأنها تعرّضت لاعتداء بأدواتٍ حادّة وإصابتها في عينيها وفمها.

وسارعت “خوري” فور وصولها الإمارات الى نشر مشاهد مصورة لها على مواقع التواصل.

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ويبدو أنها أول ما توجهت اليه في دبي، هو أحد النوادي الليلية التي تشتهر المدينة بكثرتها.

وتظهر إنجي خوري في أحد الفيديوهات وهي تؤدي وصلات رقص بملابس فاضحة داخل أحد النوادي الليلة في دبي.

وفي فيديو آخر، ظهر إنجي خوري وهي تستعرض قوامها أمام برج خليفة.

كما نشرت عدة مقاطع لاحتفالها بـ “الهالويين” في دبي.

وحذر الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق المطرب حسين الجسمي، الفنانة السورية إنجي خوري، من التجاوزات في الإمارات.

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وانتشرت فيديوهات لـ “إنجي خوري” مؤخراً، تعمدت خلال أحدها إظهار أجزاء كثيرة من جسدها لإثارة المتابعين، بخلاف واقعة التحرش بها في تظاهرات لبنان.

واتهمت إنجي خوري الفنانة اللبنانية “قمر” باختطافها وتهديدها بالقتل؛ على إثرها رفعت قمر ضدها ٦ قضايا في المحاكم اللبنانية.

لكنّ قمر نفت علاقتها بترحيل إنجي خوري من لبنان.