قتلوا عائلة سورية وحرقوا جثث الأطفال.. “شاهد” هذه هي ميليشيات “بي كا كا” التي تدافع عنها الإمارات والسعودية وإسرائيل

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا صادما، أظهر انتهاكات بشعة بحق المدنيين السوريين من قبل ميليشيات “بي كا كا” الإرهابية تزامنا مع العملية التركية “نبع السلام” في الداخل التركي.

وأظهر المقطع المتداول عناصر التنظيم الإرهابي الذي تحاربه تركيا، وهو يقتحم منزل أحد المدنيين ويعتدي على النساء والأطفال الذين شرعوا في الصراخ، ولم يكتف عناصر التنظيم بهذا بل قاموا بقتلهم جميعاً وإضرام النيران في جثثهم وإحراق جميع محتويات المنزل.

هذا وعثرت قوات الكوماندوز التركية على نفق جديد لإرهابيي تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا” في مدينة “تل أبيض” السورية خلال أعمال التمشيط فيها.

وأشارت وزارة الدفاع التركية عبر تغريدة في “تويتر” السبت، إلى استمرار أعمال التمشيط وتفكيك الألغام في منطقة “نبع السلام” بعد تطهيرها من إرهابيي تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا”.

وأوضحت أن قوات الكوماندوز التركية عثرت على نفق جديد مفتوح على مبنى يعتقد أن الإرهابيين استخدموه كمقر لهم.

وأرفقت الوزارة منشورها بمشاهد مصورة للنفق الجديد عبر صفحتها في “تويتر”.

وفي 9 أكتوبر الماضي ، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية “نبع السلام” في منطقة شرق نهر الفرات لتطهيرها من إرهابيي “ي ب ك/ بي كا كا” و”داعش”، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من أكتوبر الفائت، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في الـ22 من الشهر ذاته.