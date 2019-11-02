“شاهد” مديرة شركة في السعودية تفجّر فضيحة لـ”تركي آل الشيخ”!

كشفت سما الحارثي مديرة شركة “أعسان” لتنظيم المؤتمرات في السعودية عن العنصرية ضد المنقبات والمحتشمات العاملات في الشركات المنظمة في موسم الرياض 2019 التي تقوم عليها هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ.

وقالت “الحارثي” إنها انسحبت من تنظيم فعالية “ونتر وندرلاند” بالتعاون مع شركة “صلة” الرياضية السعودية، مشيرة إلى أنها أساءت للسعودية في أنظار العالم لأنها شركة غير مضبوطة.

وتابعت انه طُلب منها عدم تواجد أي منقبة في ارض الميدان، لافتةً إلى انها ابلغت بتواجد منظمات سيقمن بمنع النقاب.

مديرة شركة أعسان لتنظيم المؤتمرات تكشف عن العنصرية ضد المنقبات والمحتشمات العاملات في الشركات المنظمة في #موسم_الرياض_2019



إذا استمر الأمر كذلك فقريبا سنرى من شروط الدخول إلى الفعاليات نزع الحجاب..!

واحفظوها عني..!#وينتروندرلاند pic.twitter.com/gzgU5e4ezk — التفريط (@TAFRIT_KSA) November 1, 2019

وشهدت فعاليات “موسم الرياض” مشاهد صادمة وغير متوقعة للتعري والرقص والغناء في البلاد المحافظة طيلة العقود الماضية.