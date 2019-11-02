مديرة شركة أعسان لتنظيم المؤتمرات تفضح تركي آل الشيخ
مديرة شركة أعسان لتنظيم المؤتمرات تفضح تركي آل الشيخ
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“شاهد” مديرة شركة في السعودية تفجّر فضيحة لـ”تركي آل الشيخ”!

كتب وطن
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كشفت سما الحارثي مديرة شركة “أعسان” لتنظيم المؤتمرات في عن العنصرية ضد المنقبات والمحتشمات العاملات في الشركات المنظمة في موسم 2019 التي تقوم عليها برئاسة .

وقالت “الحارثي” إنها انسحبت من تنظيم فعالية “ونتر وندرلاند” بالتعاون مع شركة “صلة” الرياضية السعودية، مشيرة إلى أنها أساءت للسعودية في أنظار العالم لأنها شركة غير مضبوطة.

وتابعت انه طُلب منها عدم تواجد أي منقبة في ارض الميدان، لافتةً إلى انها ابلغت بتواجد منظمات سيقمن بمنع النقاب.

وشهدت فعاليات “” مشاهد صادمة وغير متوقعة للتعري والرقص والغناء في البلاد المحافظة طيلة العقود الماضية.

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