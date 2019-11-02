“شاهد” معلومات تُكشف لأوّل مرّة عن آخر لحظات صدام حسين قبيل إعدامه.. لمن أعطى القرآن الذي كان يحمله؟؟

كشف مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي لأول مرة، معلومات عن اللحظات الأخيرة قبيل اعدام الرئيس العراقي صدام حسين.



وقال في لقاءٍ ضمن برنامج ” وفي رواية أخرى” على شاشة “التلفزيون العربي” إنّه عندما صعد “صدام” لحبل المشنقة، نظر اليه الرئيس العراقي وقال: “هذي للرجال”، في إشارة إلى حبل الاعدام.

"هذي للرجال".. هذا ما قاله صدام حسين لموفق الربيعي لحظة مشاهدته لحبل الإعدام 👇#وفي_رواية_أخرى @DRMowaffak pic.twitter.com/YlnafRiern — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 2, 2019

وكشف الربيعي أنّ صدام حسين طلب إعطاء القرآن الكريم الخاص به الذي كان يحمله ليلة إعدامه لابنته، لكنّ “الربيعي” رفض، فطلب منه صدام أن يعطيه الى محاميته، فأخذه منه وسلمه الى المدعي العام.

لمن طلب صدام حسين إعطاء كتاب القرآن الكريم الذي كان يحمله ليلة إعدامه؟#وفي_رواية_أخرى @DRMowaffak pic.twitter.com/gvG3s2OB0S — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 2, 2019

وكشف “الربيعي” أن رغد صدام حسين طلبت التحدث مع والدها قبيل اعدامه، لكنّه رفض ذلك.



وادّعى أنّ “رغد” هددته بقولها: “انت وعشيرتك مطلوبون لنا إلى يوم القيامة”.

ما الحديث الذي دار بين رغد صدام حسين ومستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي قبل إعدام والدها؟#وفي_رواية_أخرى @DRMowaffak pic.twitter.com/2NAeqFcyal — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 2, 2019

وقال إن أكثر من مسؤول عربي رفيع المستوى تواصلوا معه في محاولة لثني السلطات العراقية عن اعدام صدام حسين، بقولهم إنّ إعدامه قد تحرّك الشعوب على حكّامها.

مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي: بعض حكام العرب حاولوا منع إعدام صدام حسين خشية أن تتجرأ الشعوب عليهم.#وفي_رواية_أخرى @DRMowaffak pic.twitter.com/hZ070P1dhG — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 2, 2019

وأرجع الاستعجال في تنفيذ حكم الإعدام بحق صدام حسين “خوفًا من تهريبه إلى خارج العراق”.حسب قوله

مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي: الاستعجال بتنفيذ حكم الإعدام بحق صدام حسين كان خوفًا من تهريبه إلى خارج #العراق.#وفي_رواية_أخرى @DRMowaffak pic.twitter.com/oJdJyo83nJ — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 2, 2019

وقال: “عند إعدام صدام حسين مر بمخيلتي المرجع الشيعي محمد باقر الصدر وأخته العلوية بنت الهدى”.

مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي: عند إعدام صدام حسين مر بمخيلتي محمد باقر الصدر وأخته العلوية بنت الهدى.#وفي_رواية_أخرى @DRMowaffak

الحلقة كاملة: https://t.co/heWAvdFEEh pic.twitter.com/IMbizLEqsu — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 2, 2019

وذكر “الربيعي” أنه “يحتفظ بحبل مشنقة صدام حسين مع تمثاله في بيته”.