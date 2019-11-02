“شاهد” معلومات تُكشف لأوّل مرّة عن آخر لحظات صدام حسين قبيل إعدامه.. لمن أعطى القرآن الذي كان يحمله؟؟

كشف مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي لأول مرة، معلومات عن اللحظات الأخيرة قبيل اعدام الرئيس العراقي صدام حسين.
وقال في لقاءٍ ضمن برنامج ” وفي رواية أخرى” على شاشة “التلفزيون العربي” إنّه عندما صعد “صدام” لحبل المشنقة، نظر اليه الرئيس العراقي وقال: “هذي للرجال”، في إشارة إلى حبل الاعدام.
وكشف الربيعي أنّ صدام حسين طلب إعطاء القرآن الكريم الخاص به الذي كان يحمله ليلة إعدامه لابنته، لكنّ “الربيعي” رفض، فطلب منه صدام أن يعطيه الى محاميته، فأخذه منه وسلمه الى المدعي العام.
وكشف “الربيعي” أن رغد صدام حسين طلبت التحدث مع والدها قبيل اعدامه، لكنّه رفض ذلك.
وادّعى أنّ “رغد” هددته بقولها: “انت وعشيرتك مطلوبون لنا إلى يوم القيامة”.
وقال إن أكثر من مسؤول عربي رفيع المستوى تواصلوا معه في محاولة لثني السلطات العراقية عن اعدام صدام حسين، بقولهم إنّ إعدامه قد تحرّك الشعوب على حكّامها.
وأرجع الاستعجال في تنفيذ حكم الإعدام بحق صدام حسين “خوفًا من تهريبه إلى خارج العراق”.حسب قوله
وقال: “عند إعدام صدام حسين مر بمخيلتي المرجع الشيعي محمد باقر الصدر وأخته العلوية بنت الهدى”.
وذكر “الربيعي” أنه “يحتفظ بحبل مشنقة صدام حسين مع تمثاله في بيته”.