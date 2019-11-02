شاهد| بعد الضجة الكبيرة.. هذه هي الفائزة بمسابقة “سيقان” الفتيات بالكويت!!

نقل حساب “المجلس” الكويتي على “تويتر” عن مصدر أمني تأكيده التواصل مع النيابة العامة الكويتية لإصدار أذن لضبط الشخص الذي أعلن تنظيم “مسابقة سيقان الفتيات” المخلّة بالآداب العامة.

وذكر المصدر الأمني أن جميع المعلومات الخاصة بذلك الشخص أصبحت بيد الجهات المختصة.

مصدر أمني: نتواصل مع النيابة العامة لإصدار أذن لضبط شخص نظم مسابقة تخل بالآداب العامة واساءة استعمال هاتف.. ولدينا جميع المعلومات الخاصة به. pic.twitter.com/QJlYwwaLy7 — المجلس (@Almajlliss) November 2, 2019

من جهته نقل حساب “ديوان الكويت” عن محامين كويتيين قولهم إنّ ما قام به صاحب “مسابقة السيقان” يعتبر مخالفاً للاداب العامة والاخلاق وستوجه له تهمة سوء استخدام وسيلة اتصال والعقوبة قد تصل الى 5 سنوات.

ولفت إلى انّ الفتيات المشاركات سيكُنّ جزءًا من الجريمة التي “مست كرامة الناس واخلاقهم ودعوة صريحة للفسق والفجور”.

محامون: ماقام به صاحب #مسابقة_السيقان يعتبر مخالفاً للاداب العامة والاخلاق وستوجه له تهمة سوء استخدام وسيلة اتصال والعقوبة قد تصل الى 5 سنوات.. والفتيات المشاركات سيكونون جزءًا من الجريمة التي مست كرامة الناس واخلاقهم ودعوة صريحة للفسق والفجور https://t.co/2tcBIyEend — ديوان الكويت 🇰🇼 (@aldew3n_q8) November 2, 2019

وتداولت بعض الحسابات صورة الفائزة في “مسابقة السيقان”، فيما طالب مغردون بمعاقبة الفتيات المشاركات.

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وأثارت دعوة مدوّن كويتي النساء والفتيات الكويتيات إلى تصوير سيقانهنّ وإرسالها له ضمن “مسابقة” أعلن عنها، ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون فيديو للمدوّن يقول فيه: “اللي ساقها حلو ومبروم ويجيب العافية للفوز بحجلين للساق”.

واشترط المدوّن أن تقوم الفائزة بالمسابقة أن تلبس “الحجل – الخلخال” وترسل له صورها لينشرها ليؤكد لمتابعيه صحة مسابقته.