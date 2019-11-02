“3 ثوان مؤلمة وقاتلة”.. “شاهد” ماذا قال أمير قطر عن إغلاق قناة الجزيرة وجلط قادة دول الحصار

شغل تعليق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على مطلب دول الحصار إغلاق قناة الجزيرة القطرية، في الذكرى السنوية الـ”23″ لانطلاقها مواقع التواصل الاجتماعي.

مقطع الفيديو المتداول لأمير قطر من مقابلة مع قناة CBS وقال فيها: “سيادتنا خط أحمر ولا نقبل في أن يتدخل أحد في سيادتنا، عندما تقول لي أغلق قناة كالجزيرة فإن التاريخ سيسجل خلال الخمسين أو الستين أو السبعين عاما المقبلة كيف غيرت مفهوم حرية التعبير في المنطقة، كلا لن نغلق قناة الجزيرة”.

الشيخ تميم بن حمد أمير دولة #قطر في أقل من 3 ثوان: لن أغلق #الجزيرة..#الأزمة_الخليجية pic.twitter.com/0rkl4u7zKd — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) October 30, 2017

​وعلقت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، في تغريدة على صفحتها عبر “تويتر” قائلة: “كل عام والجزيرة ومؤسسيها والعاملين فيها بخير وصحة وسلامة .. كل عام وأنت منبر الشعوب الحرة وصوت الحق .. الجزيرة 23.. ثقة تجدد العهد.. الجزيرة باقية وتتمدد”.

كل عام و #الجزيرة ومؤسسيها والعاملين فيها بخير وصحة وسلامة . .

كل عام وانتِ منبر الشعوب الحرة وصوت الحق . . #الجزيرة23#ثقة_تجدد_العهد

الجزيرة #باقية_وتتمدد ✌🏻 pic.twitter.com/gOLTdPjkD6 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 1, 2019

​يذكر أن إغلاق قناة الجزيرة، هو أحد المطالب الـ13 التي قدمتها دول المقاطعة المتمثلة بكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر وتطلق عليهم الدوحة اسم “دول الحصار”، في يونيو/ حزيران 2017.