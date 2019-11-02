“كلن يعني كلن”.. عدوى الاحتجاجات تنتقل للكويت ودعوات كبيرة للاعتصام المفتوح حتى إسقاط الحكومة

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت دعوات لاعتصام مفتوح يوم، الأربعاء، المقبل بساحة “الإرادة” للمطالبة بإسقاط الحكومة ومجلس الشعب.

السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الشورى السابق ناصر الدويلة، كشف في سلسة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) أن النائب السابق صالح الملا هو من دعا للاعتصام ورفع شعار “مصخت”، موضحا أنه شعار يلامس مشاعر كل الشعب الكويتي تجاه الحكومة المتناحرة مع نفسها ومع مصالح الوطن والمواطن.. حسب وصفه.

دعا النائب السابق صالح الملا الى اعتصام في ساحة الارادة يوم الاربعاء القادم ورفع شعار " مصخت " وهو شعار يلامس مشاعر كل الشعب الكويتي تجاه الحكومه المتناحرة مع نفسها و مع مصالح الوطن و المواطن و انا انضم لهذه الدعوة لممارسة حق الاحتجاج السلمي ضد الحكومة و تابعها مجلس بني صامت — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 2, 2019

وأعلن الدويلة انضمامه لهذه الدعوة لممارسة ما صفه بحق الاحتجاج السلمي ضد الحكومة “وتابعها مجلس بني صامت”.

ووجه السياسي الكويتي انتقادات حادة للحكومة مشيرا إلى أنها منذ سنتين في حالة انعدام الوزن واختلال التوازن، وأن الشعب مل من الكآبه والانفصام الذي تعانيه الدولة.

الحكومة صار لها سنتين في حالة انعدام الوزن و اختلال التوازن و الشعب مل من الكآبه و الانفصام الذي تعانيها الدوله بوجود سمو الشيخ جابر المبارك و الشيخ ناصر صباح الاحمد و وزير الداخليه الذي سلط الله عليه و صرنا نسمع علومه كل يوم شكل اعتقد اننا سنستعير شعار كلن يعني كلن مصخوها والله — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 2, 2019

وأضاف:”الشعب هو الامة و الامة مصدر السلطات اذا اصر الشعب على تفنيش الحكومه ستسقط الحكومة الهشة والمجلس الذي صار يهاجم تطلعات الامة وينتقد حق الشعب في رفض الممارسات الصبيانية التي يمارسها الوزراء ضد بعضهم و ضد خصومهم و دائرة الرفض الشعبي ستتسع لتطول كل مناحي الفساد والفشل الحكومي”

الشعب هو الامه و الامه مصدر السلطات اذا اصر الشعب على تفنيش الحكومه ستسقط الحكومه الهشه و المجلس الذي صار يهاجم تطلعات الامه و ينتقد حق الشعب في رفض الممارسات الصبيانيه التي يمارسها الوزراء ضد بعضهم و ضد خصومهم و دائرة الرفض الشعبي ستتسع لتطول كل مناحي الفساد و الفشل الحكومي — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 2, 2019

وتابع موجها سهام النقد للحكومة التي وصفها بالفاشلة:”الحكومه فاشلة ورئيسها اكبر الفاشلين ونوابه اكبر المتصارعين على الكرسي و هذا الوضع لا يسر المخلصين ولا ترضاه الامة، وفي اسرة الخير من هم اصلح منهم واقرب للشعب وأرقى علم و خبرة وكفاءة وشباب الاسرة فيهم الخير الكثير هؤلاء العواجيز مصخوها حيل وما نبيهم كلن يعني كلن والله مصخت”

الحكومه فاشله و رئيسها اكبر الفاشلين و نوابه اكبر المتصارعين على الكرسي و هذا الوضع لا يسر المخلصين و لا ترضاه الامه و في اسرة الخير من هم اصلح منهم و اقرب للشعب و ارقى علم و خبرة و كفاءة و شباب الاسرة فيهم الخير الكثير هؤلاء العواجيز مصخوها حيل و مانبيهم كلن يعني كلن والله مصخت — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 2, 2019

وأوضح ناصر الدويلة أن التجمع سيكون يوم، الأربعاء، وطني خالص سلمي خالص شعاره الوطن للجميع وثوابته وطنية “وكل الاحترام والتقدير لحضرة صاحب السمو الامير ولسمو ولي العهد ولرموز الاسرة الكريمة”، مضيفا:”لكن من يكون في الحكومه لن نسكت على فساده ولا تسخيره للسلطات العامه لمصالحه يا شعب الكويت اتحد ضد الفساد كلن يعني كلن”

سيكون تجمع يوم الاربعاء وطني خالص سلمي خالص شعاره الوطن للجميع و ثوابته وطنيه وكل الاحترام و التقدير لحضرة صاحب السمو الامير ولسمو ولي العهد ولرموز الاسرة الكريمه لكن من يكون في الحكومه لن نسكت على فساده ولا تسخيره للسلطات العامه لمصالحه يا شعب الكويت اتحد ضد الفساد كلن يعني كلن — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 2, 2019

واختتم “الدويلة” تغريداته بالتشديد على أن هذا الحراك حراك وطني ضد الفساد وضد الفشل الحكومي “وضد المحسوبية والشلليه وضد ان تفتح الحكومه في بيت كل نائب كبينات لتمرير المعاملات وتغلق الفرص عن باقي الشعب.

هذا الحراك حراك وطني ضد الفساد وضد الفشل الحكومي وضد المحسوبيه والشلليه وضد ان تفتح الحكومه في بيت كل نائب كبينات لتمرير المعاملات وتغلق الفرص عن باقي الشعب الحكومه تلعب في السلطات العامه لمصلحة وزراءها و صارت الكويت لعبه بيد الوزراء لتحقيق مصالحهم لذلك سيقول الشعب كلمته فيهم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 2, 2019

وتابع:”الحكومه تلعب في السلطات العامه لمصلحة وزراءها وصارت الكويت لعبة بيد الوزراء لتحقيق مصالحهم لذلك سيقول الشعب كلمته فيهم”