“شاهد” لماذا أصبح عضو مجلس الشورى #طالب_المعمري_حديث_الشعب في عُمان؟
تصدر هاشتاغ “#طالب_المعمري_حديث_الشعب”، قائمة الترند بموقع “تويتر” في سلطنة عمان.
ووصف مغرّدون النائب السابق في مجلس الشورى العماني طالب المعمري بأنه “خير من نطق بلسان الشعب العماني في محاربة الفساد”.
جاء ذلك في وقتٍ تلقى فيه انتخابات رئيس مجلس الشورى ونائبيه للفترة التاسعة، الأحد، نقاشاً محتدماً على مواقع التواصل بين العُمانيين.
وتداول ناشطون بموقع “تويتر” مُداخلاتٍ “نارية” سابقة لـ”المعمري” في مجلس الشورى.
وأبدى مغرّدون آخرون إعجابهم بمواقف “المعمري” في مجلس الشورى، ورأوا أنه “تحدث بضمير وطالب بالكثير من اجل المواطن”.
والمعمري من مواليد 1972 وشغل رئيس قسم اللغة العربية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية – جامعة صحار ويعد أحد الرموز الوطنية التي يراها الشعب العُماني نظرا لمواقفه ضد الرشوة والفساد .
وشغل الدكتور طالب المعمري مناصب مهنية وبلدية وتطوع في جمعيات أهلية أهمها، عضو بالجمعية العمانية للكتاب والأدباء، عضو في مجلس البحث العلمي، عضو في جمعية النور للمكفوفين، عضو متطوع في لجنة بلدية لوى 2000-2003.
وينتخب مجلس الشورى العماني في جلسة استثنائية الأحد 3 نوفمبر 2019م رئيسًا له ونائبين للرئيس، لمثل فترته، وذلك استناداً إلى المادة (58) مكررة (12) من النظام الأساسي للدولة.
وتجرى عملية الانتخاب وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة ويباشر الرئيس مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
وذكر موقع “أثير” العماني أنه منذ انطلاق سباق الرئاسة، فقد تقلص عدد المترشحين إلى 5 أعضاء يتنافسون على رئاسة المجلس، وهم حسب المعلومات: (خالد المعولي، راشد الشامسي، سليم الحكماني، هلال الصارمي، يعقوب الحارثي).
كما علمت “أثير” أن الأسماء التي تنوي الترشح لشغل نائب الرئيس، تجاوز عددها 8 أعضاء حتى الان.
جدير بالذكر أن منصب رئيس المجلس في فترته التاسعة لا يزال يشغل حديث الرأي العام العماني، بين من يطالب بالتغيير ومن يطالب ببقاء الخبرات، لكن يبقى الجواب في صندوق الانتخاب الأحد.