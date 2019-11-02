“شاهد” لماذا أصبح عضو مجلس الشورى #طالب_المعمري_حديث_الشعب في عُمان؟

تصدر هاشتاغ “#طالب_المعمري_حديث_الشعب”، قائمة الترند بموقع “تويتر” في سلطنة عمان.

ووصف مغرّدون النائب السابق في مجلس الشورى العماني طالب المعمري بأنه “خير من نطق بلسان الشعب العماني في محاربة الفساد”.

جاء ذلك في وقتٍ تلقى فيه انتخابات رئيس مجلس الشورى ونائبيه للفترة التاسعة، الأحد، نقاشاً محتدماً على مواقع التواصل بين العُمانيين.

وتداول ناشطون بموقع “تويتر” مُداخلاتٍ “نارية” سابقة لـ”المعمري” في مجلس الشورى.

#طالب_المعمري_حديث_الشعب الوافد جايب شهادة مزورة، و المواطن مكافح من أجل خدمة الوطن و آخر شيء جالس في البيت.. pic.twitter.com/dN94PzskI4 — خالد المانعي (@94_km_) November 2, 2019

#طالب_المعمري_حديث_الشعب كل الآعضاء في تلك الفتره كان يرفعهم المنصب الذي يشغلونه، وكل الرجال في هذا العالم تشهرهم وظائفهم إلا الدكتور طالب المعمري هو الذي رفع المهمه والمهنة التي كان كلف بها بدلاً من أن ترفعه، وخير مثال على ذلك هذا المقطع pic.twitter.com/vJxf2YxR9x — جبر jbr (@FullFullcalm) November 2, 2019

#طالب_المعمري_حديث_الشعب نقل معاناة المواطنين في ولاية لوى بالأدلة.. و آخر شيء يجيك واحد إمعة يقولك: (مصالح شخصية)! pic.twitter.com/VrnMCVwSLx — خالد المانعي (@94_km_) November 2, 2019

وأبدى مغرّدون آخرون إعجابهم بمواقف “المعمري” في مجلس الشورى، ورأوا أنه “تحدث بضمير وطالب بالكثير من اجل المواطن”.

وسيظل العماني باحث عن عمل …قالها الدكتور من ٢٠١٠ لين ساعتك 🤦🏻‍♂️🙂



#طالب_المعمري_حديث_الشعب — FAISAL ABDULLAH  (@Fu1ff1) November 2, 2019

بإختصار

طالب المعمري

طاقة وطنية صادقه

صاحب مباديء وقيم من النادر والنادر جدا

ان تجد مثل هذه الطاقات المتوقده بالحماس

بهدف التغيير والتطوير في هذا الزمن الصعب



المحصله =



ضحى بما فيه زود الكفاية بمستقبله العلمي

من أجل الشعب ؛ ولكن الشعب لم يسعفه..#طالب_المعمري_حديث_الشعب pic.twitter.com/VienBNzQAd — حمد الصواعي (@Hsawaei) November 2, 2019

هذا الهاشتاق الي يفتح النفس رجال والنعم فيه الشكر قليل ف حقه ربي يسعده …#طالب_المعمري_حديث_الشعب — أم لمى (@amlama10000) November 2, 2019

والمعمري من مواليد 1972 وشغل رئيس قسم اللغة العربية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية – جامعة صحار ويعد أحد الرموز الوطنية التي يراها الشعب العُماني نظرا لمواقفه ضد الرشوة والفساد .

وشغل الدكتور طالب المعمري مناصب مهنية وبلدية وتطوع في جمعيات أهلية أهمها، عضو بالجمعية العمانية للكتاب والأدباء، عضو في مجلس البحث العلمي، عضو في جمعية النور للمكفوفين، عضو متطوع في لجنة بلدية لوى 2000-2003.

#طالب_المعمري_حديث_الشعب



هذا الرجل المخلص الأمين الذي قام الفاسدون بتشويه سمعته لأبعاده عن كلمة الحق وفضح الفساد. pic.twitter.com/jxOKZoeyfE — والفخر بينهم.. (@omani78342) November 2, 2019

#طالب_المعمري_حديث_الشعب نتمناه يكون رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة — خلفان العامري 🇴🇲 (@abufirdous84) November 2, 2019

#طالب_المعمري_حديث_الشعب

إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أني أحببت فلانا فأحبوه اللهم إنا نُشهدك أننا نُحب الدكتور طالب اللهم إنه قد أحسن إلينا، فأحسن إليه وزين عمره بالصحة والعافية وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم من لطفه وكرمه و ستره أن يبارك في عمركم .. pic.twitter.com/K2oh1hrQqf — العابر على الحق (@l9onAJfNvEgDy0t) November 2, 2019

"شهاده في حق رجل قل نظيره، وبديهي أنها لاتزيده شهره ولاتكسبه سمعه، فهنيئا لنا بأن نرى شخصيه بهذه القامه بيننا فى هذا البلد الطيب، إنه لم ينزاح عن إصراره على مبادئه التى يؤمن بها، وعرف عنه دقته وصرامته وشجاعته فى إبداء الرأي ووضع مصلحة المواطن نصب عينه".#طالب_المعمري_حديث_الشعب pic.twitter.com/rlLQqQ3aEf — محمد الكندي MAK (@wldblaady) November 2, 2019

#طالب_المعمري_حديث_الشعب



هذا الرجل الذي يستحق ان يكون وحده في المجلس بلا منافس او منازع هو الوحيد الذي تحدث بضمير وطالب بالكثير من اجل المواطن



كان يتحدث بالحق دائما وما زال يتحدث بالحق تعلموا الشجاعه منه تعلموا قول الحق منه تعلموا الرجوله منه تعلموا حب عمان منه — دنيا (@Um_lith88) November 2, 2019

وينتخب مجلس الشورى العماني في جلسة استثنائية الأحد 3 نوفمبر 2019م رئيسًا له ونائبين للرئيس، لمثل فترته، وذلك استناداً إلى المادة (58) مكررة (12) من النظام الأساسي للدولة.

وتجرى عملية الانتخاب وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة ويباشر الرئيس مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

وذكر موقع “أثير” العماني أنه منذ انطلاق سباق الرئاسة، فقد تقلص عدد المترشحين إلى 5 أعضاء يتنافسون على رئاسة المجلس، وهم حسب المعلومات: (خالد المعولي، راشد الشامسي، سليم الحكماني، هلال الصارمي، يعقوب الحارثي).

كما علمت “أثير” أن الأسماء التي تنوي الترشح لشغل نائب الرئيس، تجاوز عددها 8 أعضاء حتى الان.

جدير بالذكر أن منصب رئيس المجلس في فترته التاسعة لا يزال يشغل حديث الرأي العام العماني، بين من يطالب بالتغيير ومن يطالب ببقاء الخبرات، لكن يبقى الجواب في صندوق الانتخاب الأحد.