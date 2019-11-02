صحفي بارز من سلطنة عمان: هذا العضو سيكتسح رئاسة مجلس الشورى من الجولة الأولى

ذكر الصحافي العُماني البارز المختار الهنائي ان هناك “اجتماعات طويلة” بين أعضاء مجلس الشورى، أسفرت عن تقدم 6 أشخاص رسميا للتنافس على منصب رئيس المجلس الاحد.

وقال “الهنائي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”اجتماعات طويلة بين المترشحين للرئاسة، انتهت بنية 6 أشخاص للتقدم رسميًا يوم غد، وربما سنشهد مفاجئة في تغير الرقم غدًا”.

اجتماعات طويلة بين المترشحين للرئاسة، انتهت بنية 6 أشخاص للتقدم رسميًا يوم غد، وربما سنشهد مفاجئة في تغير الرقم غدًا، ولكن ومن خلال هذه الاجتماع ولعدم وجود أي بوادر للاتفاق على التغيير من قبل الأعضاء الجدد، يبدو في نظري بأن المعولي سيكتسح الرئاسة وربما من الجولة الأولى. pic.twitter.com/lquFmJ1h2L — المختار الهنائي (@MuktarOman) November 2, 2019

وأوضح أنه من خلال هذه الاجتماع ولعدم وجود أي بوادر للاتفاق على التغيير من قبل الأعضاء الجدد “يبدو في نظري بأن المعولي سيكتسح الرئاسة وربما من الجولة الأولى.”

ويبدأ غدًا، الأحد، مجلس الشورى الجديد في سلطنة عمان أعماله بجلسة استثنائية لانتخاب رئيس المجلس ونائبي الرئيس من بين أعضائه.

تأتي الخطوات الإجرائية عملًا بأحكام النظام الأساسي للدولة، التي تنظِّم إجراءات الجلسة الاستثنائية، والآلية المتبعة في عقدها، والتي أشارت نصًّا إلى أنَّ مجلس الشورى يجتمع بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين للرئيس لمثل فترته، وبالأغلبية المطلقة.

وتشهد الفترة الجديدة توسعا في عدد الأعضاء وتجديدا لدماء العمل البرلماني نتيجة وصول عدد من الكفاءات لتحقيق طموح وتطلعات وآمال الوطن والمواطنين، حيث تم انتخاب 86 عضوا بينهم امرأتان، ومن ضمنهم 55 عضوا جديدا و31 عضوا تمت إعادة انتخابهم.

ومن بين الأعضاء الجدد 5 أعضاء سبق وإن كانت لهم تجارب سابقة في المجلس عبر انتخابهم في الفترة السابعة.

وأعلنت الأمانة العامة للمجلس أنها أعدَّتْ برنامجَ الجلسة وقامت بالتحضير لها سابقا بهدف تهيئة الأجواء لإجراء هذه الانتخابات الداخلية وإنجاحها حيث تجري بشكل سري ومباشر، كما ثمن الجهود الملموسة في الإعداد والتنظيم الجيد للعملية الانتخابية، مما انعكس على نجاحها.

ويأتي ذلك بعد ماراثون ديمقراطي تم اختيار أعضاء المجلس الجديد لدورة تمتد لأربع سنوات بعد أن أدلى المواطنون بأصواتهم في جميع ولايات السلطنة. ودخلت المجلس أسماء شابة في تأكيد على قوة حضور الشباب ومشاركتهم.