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بعد كيار.. العاصفة “مها” تهدد سواحل سلطنة عُمان وتحذيرات من تطورها إلى “إعصار مداري من الدرجة الأولى”

كتب وطن
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تراقب مراكز الأرصاد في سلطنة عُمان بحذر اتجاهات العاصفة “مها” التي زادت حدتها مع استمرار تحركها نحو الشمال والشمال الغربي.

ويتوقع أن تتطور إلى “إعصار مداري من الدرجة الأولى”، وتبعد حاليا عن السواحل العمانية حوالي 1400 كيلومترات.

وقالت تقارير رسمية إن إعصار “كيار” بدأ في التراجع أمس، الجمعة، بينما زادت “مها” قوة مع احتمال أن تتحول إلى إعصار خلال الساعات المقبلة.

وأدى “كيار” إلى هطول الأمطار وارتفاع الأمواج على سواحل واليمن.

وقالت الأرصاد العمانية إن “كيار” تراجعت من عاصفة مدارية إلى منخفض مداري مشيرة إلى أنه يبعد عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة 500 كيلومتر.

وتوقعت أن يتلاشى المنخفض خلال 48 ساعة.

ويستمر في عمان هطول أمطار رعدية ونشطة على محافظتي الوسطى وظفار، وارتفاع الأمواج على سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.

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