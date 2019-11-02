حليمة بولند
حليمة بولند
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شاهد| مغرّدون يتهمون الكويتية حليمة بولند بـ”الميوعة” في المسجد النبوي بسبب هذا المقطع!

كتب وطن
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نشرت الإعلامية الكويتية مقطع فيديو من زيارتها للمسجد النبوي في .

وتعرضت “بولند” لانتقادات حادة بعد زيارة المسجد رغم ارتدائها ملابس محتشمة، لكنّ الهجوم عليها جاء بعد تصويرها فيديو عبرت من خلاله عن إعجابها بالمنظر وهي تقف خلف شبّاك وتشير إلى المسجد.

وانتُقدت ”حليمة“ بسبب وضعها مكياجًا مبالغًا فيه رغم أن المكان الذي تقف فيه مخصص للعبادة وذكر الله.

وجاء في التعليقات: “والله حرام تدوس الحرم رجلك” و”طيب الميك أب وش وضعه؟ استغفر الله” و”احترمي نفسك بعدين روحي الحرم” و”مياعة حتى عند الحرم. الله يهديها”.

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