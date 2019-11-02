السعودية تستيقظ على جريمة مرعبة تشبه جريمة قتل “خاشقجي”!

استيقظ أهالي حي “القوزين” جنوب مدينة جدة السعودية السبت على وقع جريمة مروّعة، تمثلت بالعثور على جثتين محروقتين بماء النار.

وعثر على الجثتين مجهولتي الهوية داخل أحد الأحواش في الحي.

وتم فرض طوق أمني، وإجراء معاينة للمكان مع سحب البصمات الموجودة فيه، لإخضاعها للتحليل، ومن ثم الوصول إلى أي أدلة تقود إلى المتهم أو المتهمين في الواقعة.

وأظهرت نتائج التحقيقات الأولية، أن عملية القتل تمت عبر سكب حمض كبريتي على الجثتين “ماء النار” بهدف إخفاء معالم الضحيتين وتضليل الأجهزة الأمنية.