“إن لم تستح فإفعل ما شئت”.. افيخاي ادرعي يغازل إليسا بعد أن حظرته على تويتر

“إن لم تستح فإفعل ما شئت”.. على هذه القاعدة يسير المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، افيخاي ادرعي، الذي أثار جدلاً واسعاً، بمحاولته التغزل بالفنانة اللبنانية إليسا.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال، فيديو معايدة تابعته “وطن”، للفنانة إليسا التي احتفلت بعيد ميلادها، قائلاً لها :” كل عام وأنتِ بخير يا إليسا بمناسبة عيد ميلادك الّي احتفلتِ به في بداية هذا الأسبوع، حبينا نعيد عليكِ بطريقتنا الخاصة “.

وأضاف ادرعي :” بتأمل تحبي هاي المفاجأة الّي فيها أغنية من أجمل أغانيكِ. على أمل إنّو يجتمع صوت الفن والثقافة في لبنان ضد ما أسماه إرهاب حزب الله “.

كل عام وأنتِ بخير يا #إليسا بمناسبة عيد ميلادك الّي احتفلتِ به في بداية هذا الأسبوع، حبينا نعيد عليكِ بطريقتنا الخاصة. بتأمل تحبي هاي المفاجأة الّي فيها أغنية من أجمل أغانيكِ. على أمل إنّو يجتمع صوت الفن والثقافة في #لبنان ضد إرهاب #حزب_الله. pic.twitter.com/NfXN1eiRh0 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 2, 2019

وكانت الفنانة اللبنانية الشهيرة، قد حظرت المتحدث باسم جيش الاحتلال، بعد سجال اندلع بينهما على “تويتر”، على خلفية تغريدتها حول فلسطين.

وكانت اليسا اعتبرت في تغريدة لها أن “أرض فلسطين تضيع ببطء، ونحن متفرجون، أي قانون وأي شرع يحول هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب؟”، وهو الامر الذي أثار غضب أدرعي “الوقح” فرد عليها محملاً حركة حماس مسؤولية الأحداث الاخيرة، ما دفع اليسا الى وصفه بالمحتل الوقح، وحظر حسابه.

ولاقى الفيديو الذي نشره أدرعي ومحاولته الاصطياد بالماء العكر، غضب المتابعين الذين هاجموه حسب ما تابعت “وطن” من تعليقات على “تويتر”.



والله اذا بتغنوا طلع البدر علينا راح نحررها — i-mahdi (@mahdi_alhariri) November 2, 2019

انتم اخر من يصفون الاخرين بالارهاب لأنكم دولة إرهاب تقوم على مؤسسات ارهابية — ahmad (@ahmad24192548) November 2, 2019

المشكله انها عملالك بلوك 😂😂😂

يا اخي عندك سلاام نفسي وبرود مش موجود ف الدنيا — Sara Sakkoury (@Sarasakkoury10) November 2, 2019

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أنتم أشد عداوة

أنتم الخطر وأنتم البلاء

وأنتم السم للبنان والعروبه والإسلام



فلا تغني بلحن نشاز .



المياه العكره تكذب الغطاس . — أبو الرشيد (@aboalrasheedd) November 2, 2019

ولم تعط إليسا أي إهتمام لتغريدة ادرعي الذي حاول ان يتغزل بها ويعايد عليها بمناسبة عيد ميلادها، كونها قد حظرت حسابه سابقاً وهو الامر الذي لافتاً في سخرية المعلقين على المتحدث الاسرائيلي الذي لم يرد على أي من هذه التعليقات.

اليسا مش هزأتك قبل كدة ياض ؟؟ ولا انت غاوي تتهزأ — العنود (@InasSelimm) November 2, 2019