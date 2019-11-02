مغرد قطري يكشف التفاصيل: إيران ستحول منشآت “أرامكو” لكتل لهب إذا لم تتوقف السعودية عن دعم تظاهرات العراق

كشف مغرد قطري شهير بتسريباته السياسية على تويتر والتي كثيرا ما ثبت صحتها، تفاصيل ما قال إنه تهديد إيراني مبطن للسعودية بالكف عن دعم تظاهرات العراق التي تضر بالنظام الحاكم في العراق والذي يتبع ملالي إيران.

المغرد القطري الشهير “بوغانم” قال في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إن إيران مررت رسالة مبطنة للسعودية عن طريق صحيفة “كيهان” تهددها فيها بكف دعمها للمظاهرات في العراق “أو منشآت ارامكو ستكون تحت نيران مرمانا واحدة بواحدة” حسب وصفه.

مهم للغايه

ايران تمرر رسالتها للسعوديه

عن طريق صحيفة كيهان

كفي دعمك عن دعم المظاهرات في العراق

او منشآت ارامكو ستكون تحت نيران مرمانا

وحده بوحده..!! — بوغانم (@hassanalishaq73) November 2, 2019

كما كشف بوغانم أن الدعم السعودي للاحتجاجات في العراق يتم من خلال وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، وهو أيضا سفير السعودية السابق في العراق.

من الآخر وبدون بهارات

اميل بنسبة 99% ان السعوديه

راح توقف عن تمويلها لدعم المظاهرات

في العراق عن طريق ذراعها ثامر السبهان

واتوقع بنسبة1% ان ايران راح تضرب المملكه

ايران راح تضرب السعوديه عبر وكالائها

وراح تطبق خطة الاهبل انها مش هي

والسعوديه بتم تتحلطم مثل اللي زوجها تزوج عليها😂 — بوغانم (@hassanalishaq73) November 2, 2019

وتوقع أن توقف السعودية تمويلها لمظاهرات العراق خوفا من تهديد إيران، مضيفا:”اتوقع بنسبة1% ان ايران راح تضرب السعودية عبر وكلائها”

وأمس، الجمعة، تجمع عشرات آلاف العراقيين في وسط بغداد، في أكبر مظاهرات احتجاج ضد الحكومة منذ سقوط صدام حسين، وطالبوا باجتثاث النخبة السياسية.

وتوفي خمسة محتجين متأثرين بإصابات لحقت بهم ليل الخميس، بعدما استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ضد متظاهرين نصبوا خياما في ساحة التحرير بوسط بغداد استعدادا لمظاهرات الجمعة.

وقالت مصادر في الشرطة والمستشفيات إن 103 أشخاص على الأقل أصيبوا.

وفي الأيام الماضية، تسارعت بشكل مذهل وتيرة الاحتجاجات في العراق التي راح ضحيتها 250 شخصا على مدار الشهر الماضي. إذ اجتذبت حشودا ضخمة من مختلف الطوائف والأعراق رفضا للأحزاب السياسية التي تتولى السلطة منذ عام 2003.