هل سيكون شقيق المرافق العسكري الثاني للسلطان قابوس هو رئيس مجلس الشورى؟

تصدر وسم #هلال_الصارمي_رييسا_للمجلس، قائمة الترند بموقع تويتر في سلطنة عمان، حيث عبّر مغرّدون عمانيون عن أمانيهم بأن يتوّلى المترشح هلال الصارمي رئاسة مجلس الشورى.



ولفت بعض المغردين الى ان “الصارمي” هو شقيق العميد الركن محمد الصارمي؛ المرافق العسكري الثاني للسلطان قابوس بن سعيد.

#هلال_الصارمي_رييسا_للمجلس



هو شقيق العميد الركن محمد الصارمي؛ المرافق العسكري الثاني لجلالة السلطان.



عسى يعمل له واسطه ويصير رئيس المجلس😅



وكل القضايا تصل إلى جلالة السلطان 🙏 pic.twitter.com/o3LORcD46Y — البنفسج (@The_violet2) November 1, 2019

وقال الباحث في الشؤون الدينية “عبدالمنعم السعيدي” في تغريدته: “لرغبتنا في دماء جديدة تكون على منصة رئاسة مجلس الشورى لأننا رأينا الرئيس السابق في دورتين متتاليتين ولا يوجد جديد يمكنه تقديمه ولأننا نؤمن بضرورة ضخ دماء شابة وقادة وفاعلة فإننا مع تغيير رئيس المجلس ولذلك نقول لسعادة الأخ هلال الصارمي”.

لرغبتنا في دماء جديدة تكون على منصة رئاسة مجلس الشورى

لأننا رأينا الرئيس السابق في دورتين متتاليتين ولا يوجد جديد يمكنه تقديمه

ولأننا نؤمن بضرورة ضخ دماء شابة وقادة وفاعلة فإننا مع تغيير رئيس المجلس

ولذلك نقول لسعادة الأخ هلال الصارمي @hilalalsarmi#هلال_الصارمي_رئيسا_للمجلس pic.twitter.com/m5wYMiiyHz — عبدالمنعم السعيدي (@a_saidi1973) November 1, 2019

ورآى المغرّد محمد الإسماعلي: ” بكل ثقة واعتزاز ومن واقع تعاملي مع سعادة هلال الصارمي لفترة ليست بالقصيرة في كثير من المجالات أرى أنه الأجدر لرئاسة المجلس والله الموفق”.

بكل ثقة واعتزاز ومن واقع تعاملي مع سعادة هلال الصارمي لفترة ليست بالقصيرة في كثير من المجالات أرى أنه الأجدر لرئاسة المجلس والله الموفق#هلال_الصارمي_رئيسا_للمجلس pic.twitter.com/rKJ4pohFYN — محمد الإسماعيلي (@almstaneer) November 1, 2019

في حين كتب “فايز البوسعيدي”: ” مجلس الشورى يحتاج لمن هو أكفأ وأجدر لقيادة المجلس وأعتقد أنه حان الوقت لتغيير رئاسة المجلس ونأمل أن يكون سعادة هلال الصارمي هو الرئيس الجديد للمجلس.”

مجلس الشورى يحتاج لمن هو أكفأ وأجدر لقيادة المجلس وأعتقد أنه حان الوقت لتغيير رئاسة المجلس ونأمل أن يكون سعادة @hilalalsarmi هو الرئيس الجديد للمجلس .#هلال_الصارمي_رئيساً_للمجلس #رئاسة_جديدة_للشورى pic.twitter.com/fgVbBPjRvG — Faiz albusaidi (@Frwr268) November 1, 2019

واعتبرت “سكينة الحوسني” أن “الصارمي” من القادة الناجحين “لانه يمتلك جميع الصفات للقائد الناجح مثل المرونه في التعامل والثقة بالنفس وحسن الاستماع للاخرين والأخذ بالرأي والمشورة وأيضآ عنده القدرة على اتخاذ القرارات السليمة في كل الظروف”.

#هلال_الصارمي_رئيسا_للمجلس



ولم لا فهو

من القادة الناجحين لانه يمتلك جميع الصفات للقائد الناجح مثل المرونه في التعامل والثقة بالنفس وحسن الاستماع للاخرين والأخذ بالرأي والمشورة وأيضآ عنده القدرة على اتخاذ القرارات السليمة في كل الظروف.#هلال_الصارمي_رئيسا_للمجلس pic.twitter.com/lQqBUtSMgV — سكينة الحوسني 💗 (@HosaniSakena) November 1, 2019

وأشاد “ياسر الجابري” بالمترشح “الصارمي” قائلاً انه: “رجل ذو كفاءة عالية في الإدارة والدبلوماسية في الحوار ويستحق منا الثقة”.

#هلال_الصارمي_رئيسا_للمجلس

رجل ذو كفاءة عالية في الإدارة والدبلوماسية في الحوار ويستحق منا الثقة. pic.twitter.com/uykOK0l2mN — ياسر الجابري (@yasser_alj45) November 1, 2019

وقال رئيس مجلس ادارة شركة “نخل” الاهلية للاستثمار “محمد الكندي”، إنه يعرف “الصارمي” من خلال العمل معه خلال الفترة الثامنة.

ووصفه بأنه “رجل صادق امين وطني حتى النخاع”.

وقال إن “طرحه متوازن قريب من المجتمع، لا شك بأنني أدعم #هلال_الصارمي_رئيسا_للمجلس وسيكون المجلس تحت ادارته اكثر تفاعلا مع قضايا الوطن .. كل التوفيق للمجلس في فترته الحالية”.

اعرف سعادة الاخ العزيز هلال الصارمي من خلال العمل معه خلال الفترة الثامنة .. رجل صادق امين وطني حتى النخاع طرحه متوازن قريب من المجتمع لا شك بأنني أدعم #هلال_الصارمي_رئيسا_للمجلس وسيكون المجلس تحت ادارته اكثر تفاعلا مع قضايا الوطن .. كل التوفيق للمجلس في فترته الحالية pic.twitter.com/5e76ZpBGEG — محمد الكندي (@mshalkindi) November 1, 2019

وتمنت “خالصة الحسنية” لـ”الصارمي” التوفيق، مشيرة إلى أنه حاصل على ماجستير في التجارة الدولية والدبلوماسية من ارقى الجامعات في بريطانيا وعمل كدبلوماسي في سفارة السلطنة بلندن لمدة ٣ سنوات شارك من خلالها في كثير من المؤتمرات والندوات بمختلف دول العالم.

#هلال_الصارمي_رئيسا_للمجلس

نتمنى لسعادة هلال الصارمي التوفيق فهو حاصل على ماجستير في التجارة الدولية والدبلومسية من ارقى الجامعات في بريطانيا وعمل كدبلوماسي في سفارة السلطنة بلندن لمدة ٣ سنوات شارك من خلالها في كثير من المؤتمرات والندوات بمختلف دول العالم pic.twitter.com/7xyb1KG7QC — خالصة الحسنية (@khalsamk) November 1, 2019

وما يزال السباق إلى رئاسة مجلس الشورى للفترة التاسعة مستمرًا بعد أن دخل خطواته الأخيرة قبل يوم الحسم في الجلسة الاستثنائية لانتخاب رئيس مجلس الشورى ونائبيه الأحد، تلبية لأوامر السلطان قابوس وعملًا بالمادة رقم (58) مكرر (12) من النظام الأساسي للدولة.

وشهدت فترة ما قبل الانتخابات اجتماعات وتحزبات، بدأت في وقت مبكر، واستمرت حتى اليوم، وهناك المزيد منها تُعقد بين المترشحين والأعضاء الفائزين في انتخابات الفترة التاسعة، مع حضور بعض الأعضاء السابقين الذين ما يزال بعضهم يدعم مترشحين كمفاتيح انتخابية.

وذكر موقع “أثير” العماني أنه منذ انطلاق سباق الرئاسة، فقد تقلص عدد المترشحين إلى 5 أعضاء يتنافسون على رئاسة المجلس، وهم حسب المعلومات: (خالد المعولي، راشد الشامسي، سليم الحكماني، هلال الصارمي، يعقوب الحارثي).

كما علمت “أثير” أن الأسماء التي تنوي الترشح لشغل نائب الرئيس، تجاوز عددها 8 أعضاء حتى الان.

جدير بالذكر أن منصب رئيس المجلس في فترته التاسعة لا يزال يشغل حديث الرأي العام العماني، بين من يطالب بالتغيير ومن يطالب ببقاء الخبرات، لكن يبقى الجواب في صندوق الانتخاب بعد غد الأحد.