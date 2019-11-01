إعلامي عُماني يتحدّث عن “تصفية حسابات” وحرب باردة خرجت للعلن بانتخابات رئاسة مجلس الشورى!

اعتبر الاعلامي العُماني المختار الهنائي أنّ هناك “تصفية حسابات” خلال الفترة الماضية فيما يخصّ انتخابات رئاسة مجلس الشورى في السلطنة.

وقال في تغريدة على “تويتر”: “ربما كانت هناك حرب باردة واليوم خرجت وتيرتها للعلن. هل ستقول لي بأنه لمصلحة عمان؟”.

وتابع: “أقول لك بأن كلًا يرى بعينه والمصلحة يحددها الأعضاء بعد اقتناعهم بالمترشحين للرئاسة، وليس بتزكيات أشخاص هم بأنفسهم لم يغيروا سابقًا ما ينشدون عنه اليوم”.

واضح بأن هناك تصفية حسابات، خلال الفترة الماضية ربما كانت هناك حرب باردة واليوم خرجت وتيرتها للعلن.

هل ستقول لي بأنه لمصلحة عمان؟

أقول لك بأن كلًا يرى بعينه والمصلحة يحددها الأعضاء بعد اقتناعهم بالمترشحين للرئاسة، وليس بتزكيات أشخاص هم بأنفسهم لم يغيروا سابقًا ماينشدون عنه اليوم https://t.co/X2bQWd8HIp — المختار الهنائي (@MuktarOman) November 1, 2019

وما يزال السباق إلى رئاسة مجلس الشورى للفترة التاسعة مستمرًا بعد أن دخل خطواته الأخيرة قبل يوم الحسم في الجلسة الاستثنائية لانتخاب رئيس مجلس الشورى ونائبيه الأحد، تلبية لأوامر السلطان قابوس وعملًا بالمادة رقم (58) مكرر (12) من النظام الأساسي للدولة.

وشهدت فترة ما قبل الانتخابات اجتماعات وتحزبات، بدأت في وقت مبكر، واستمرت حتى اليوم، وهناك المزيد منها تُعقد بين المترشحين والأعضاء الفائزين في انتخابات الفترة التاسعة، مع حضور بعض الأعضاء السابقين الذين ما يزال بعضهم يدعم مترشحين كمفاتيح انتخابية.

وذكر موقع “أثير” العماني أنه منذ انطلاق سباق الرئاسة، فقد تقلص عدد المترشحين إلى 5 أعضاء يتنافسون على رئاسة المجلس، وهم حسب المعلومات: (خالد المعولي، راشد الشامسي، سليم الحكماني، هلال الصارمي، يعقوب الحارثي).

كما علمت “أثير” أن الأسماء التي تنوي الترشح لشغل نائب الرئيس، تجاوز عددها 8 أعضاء حتى الان.

جدير بالذكر أن منصب رئيس المجلس في فترته التاسعة لا يزال يشغل حديث الرأي العام العماني، بين من يطالب بالتغيير ومن يطالب ببقاء الخبرات، لكن يبقى الجواب في صندوق الانتخاب بعد غد الأحد.