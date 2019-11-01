فيديو أشعل غضباً واسعاً.. أستاذ جامعي يوجّه إيحاءات جنسية لطالبة.. ردّ زملائها صادم!

تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمشادة كلامية، بين عميد حقوق جامعة طنطا وطالبة في كلية التجارة أثناء محاضرة.

وتضمنت المشادة ألفاظًا خارجة من الطالبة وألفاظًا تتضمن إيحاءات جنسية من الدكتور، مما أثار حالة من الجدل واسعة.

وتعود أحداث الواقعة، كما أكدها عدد من الطلاب، إلى أنه أثناء إلقاء الدكتور “م. أ” عميد كلية الحقوق، لمحاضرة قانون تجاري لطلبة كلية التجارة، وأثناء المحاضرة داخل القاعة لاحظ الدكتور قيام الطالبة بالتحدث في الموبايل، فطلب منها الصعود إلى المنصة وإعطائه اسمها وبطاقتها فأخبرته الطالبة أنها كانت تتحدث إلى والدها في مكالمة مهمة وضرورية وأعطته الهاتف ليتأكد بنفسه.

فما كان من المحاضر إلا أن ألقى الهاتف على الأرض وحطمه وطردها، فقالت له الطالبة: “هوريك أنت بتعمل كده إزاي؟”، فرد عليها في جملة اعتبرها الطلبة تحمل إيحاءات جنسية: “ابقي وريني برة.. عشان مينفعش توريني قدام الطلبة”.