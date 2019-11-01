لماذا كلّ هذا الحقد؟.. مغرّد يكشف عن لوحة علّقتها الإمارات بمعبر حدودي لاستفزاز العمانيين!

ذكر مغرّد عماني عبر “تويتر” منفذ “خطم الشكلة” بمدينة العين الإماراتية، أنّه لاحظ وجود صورة لخريطة سلطنة عمان بدون محافظه مسندم.

وقال المغرد “حميد الخميسي” إنه شاهد في المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان “خطم الشكلة” لوحة ارشادية مكتوب عليها “رافتكم السلامة” وصورة لخريطة السلطنة بدون محافظة مسندم.

ووجّه “الخميسي” إشارةً بالأمر الى وزارة الخارجية العمانية.

ولفت الى أنّه لم يتمكن من تصوير تلك الخارطة؛ نظراً لأن السلطات الإماراتية تمنع التصوير في المكان.

@MofaOmanAN السلام عليكم ورحمة الله اخواني الاعزاءوالقائمين في وزارة الخارجيه وجدت اليوم للاسف الشديد صوره لخريطه سلطنة عمان بدون محافظه مسندم وجدتها في المنفذ الحدودي خطم الشكله بدوله الامارت في لائحه ارشاديه مكتوب عليها رافتكم السلامه وصوره لخارطة عمان بدون محافظة مسندم — حميد الخميسي (@PfS7x) October 31, 2019

وأبدى مغرّدون عمانيون استنكارهم للواقعة، مشيرين إلى أن عقدة النقص تلازم الإمارات في كل شيء، ومؤكدين في ذات الوقت على انّ العقدة التي تسببها “مسندم” لحكام الإمارات هي لأنها “أكبر دليل على قصة مشيخات ساحل عمان”.

بيظلوا ناقصين طول حياتهم — #بن_سعيد🇴🇲 (@Arabian_Sea1971) October 31, 2019

فيه مثل يقول بولة الصرّوخ ماتنجس،،،مسندم متعقدين منها لانها اكبر دليل على الواقع يثبت قصة مشيخات ساحل عمان — Oman4ever (@oman222_h) November 1, 2019

وهل يستطيعوا إزالة المحافظ والولاة والجيش السلطاني العماني والشرطة السلطانية من محافظة مسندم ؟! — talal (@talalbinali151) November 1, 2019

افضل حاجة اخي انك لا تزور البلد اللي تستفزك و تشوه خريطة بلدك — Talal (@Talal37529714) November 1, 2019

اخوي حميد مثل صقر الإمارات كان هو صقر. فيهم عقدة النقص لاتلومهم. لكن الواثق من نفسه يمشي ملكا". — بن شمس ✌ (@bo2bgrusFft8PYl) November 1, 2019

جديرٌ بالذّكر أنّ ، معرض لوفر أبو ظبي نشر في اذار العام الماضي خريطة مزورة أظهرت “مسندم” داخل حدود الإمارات.

وكانت تقارير صحفية كشفت قيام الهيئة العامة لحماية المستهلك في سلطنة عمان، بضبط مجموعة من الكراسات المدرسية تحتوي على غلاف مطبوع عليه خارطة السلطنة مع حذف محافظة مسندم.



وذكر مصدر مطلع لموقع “أثير” إن الدفاتر تم صنعها في دولة الإمارات العربية المتحدة ودخلت السلطنة عن طريق الشحن البري، وفتحت السلطات العمانية تحقيقاً.

كما نشرت شركة “ماجد الفطيم” الإماراتية المشغلة لمشروع “مول عمان” فيديو ترويجيا يظهر ضم أبو ظبي لمحافظة “مسندم” العُمانية، مما أثار غضب الرأي العام في عمان، وانعكس على مواقع التواصل الاجتماعي. وتفاعل مغردون عمانيون وخليجيون مع وسم #مسندم_عمانية.

وقال مغردون إن إعلان شركة الفطيم لمشروع مول عُمان يعرض خريطة السلطنة وقد أدخلت محافظة مسندم العمانية في حدود الإمارات.

وتعجب مغردون وتساءلوا عن حذف الإمارات لقطر، وضم محافظة مسندم العمانية لخارطتها، بينما تتجاهل أبو ظبي جزرها الثلاث المحتلة من إيران.

ونشرت شركة الفطيم انذاك عبر حسابها على تويتر اعتذارا على الخطأ الذي ظهر في الفيلم الدعائي، ووصفته بغير المقصود في خريطة سلطنة عمان.