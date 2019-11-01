هروب المصلين من المسجد
هروب المصلين من المسجد
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“انتحاري أم المهدي المنتظر؟”.. “شاهد” ماذا حدث أثناء صلاة الجمعة بمسجد في الكويت

كتب وطن
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أوقف خطيب في خطبة الجمعة بعد حدوث واشتباكات بين .

ونشر حساب “المجلس” المحلي الجمعة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو للحادث قائلا إن: “شخصا معتوها ادعى أنه المهدي المنتظر تمت السيطرة عليه من قبل أفراد الشرطة في المسجد، وجار إحالته للطب النفسي”.

وأظهر الفيديو الخطيب عيسى الظفيري وقد افتتح خطبته التي كانت تذاع مباشرة على تلفزيون دولة الكويت، ليصمت فجأة عن الكلام بعد تصاعد الأصوات بين المصلين وتشابك بعضهم بالأيادي.

وأصيب من المصلين بالهلع لإعتقادهم بأن شخصا ما سيفجر في المسجد.

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