الداعية السعودي عبدالعزيز الريس: يجب طاعة ولي الأمر حتى لو زنى كل يوم بمومس أو كان يلوط أيضا!

فجر الداعية السعودي، عبدالعزيز الريس، موجة غضب واسعة في الشارع السعودي، بعدما عاد إلى تكرار دعوته بضرورة طاعة ولي الأمر، وعدم الخروج عليه، وحتى نصحه علنا!

الداعية السعودي الذي فجر مؤخراً جدلاً واسعاً في خطبة سابقة في مسجد بالمدنية المنورة بقوله انه (لا يجوز الخروج على الحاكم ولو زنى وشرب الخمر), أضاف في حوار تلفزيوني مع الإعلامي الكويتي محمد الملا، عبر برنامج “ديوان الملا” على فضائية “الجواهر” الكويتية مؤكداً على كلامه السابق بأنه “لو كان الحاكم يزني كل يوم بمومس في خيمة فعليك اتباعه، حتى لو كان يلوط أيضا”!.

ياخي كلامه ما دخل مزاجي…

مرة الحاكم يزني نصف ساعة ومرة الحاكم يزني بمومس… يا أخي من المفترض أن تكتفي بالأحاديث الشرعية أما الكلام الذي فيه مثل هالأمثلة أرى أن تلغيها من قاموسك… طاعة الحاكم واجبة والجميع يعرف هذا الحكم بدون أمثلة مالها داعي والا أنا غلطان؟؟ pic.twitter.com/TNN9IsndVj — فهد البطي (@fbati91) October 31, 2019

أكد الريس أن هذا كلام “علمي شرعي، لا ينازع فيه عالم سلفي”.

وقال إن “ابن باز، وابن عثيمين، والألباني، وصالح الفوزان، ولا أي عالم سلفي، لا ينازعون في هذا الكلام البتة”.

وضرب الريس مثلا قاله الشيخ محمد بن عثيمين، بأنه “لو كنت في جهاد، وكان الحاكم يزني كل يوم بمومس في خيمة فعليك اتباعه، حتى لو كان يلوط أيضا”.

وعاد الريس لتصريحه السابق بعدم جواز الخروج على الحاكم حتى لو “زنى وشرب الخمر لمدة نصف ساعة على التلفاز”، و قال إنه أخطأ في طرح هذا المثال، رغم صحته، لأنه استغل من قبل “الأعداء للدين”.

وعبد العزيز الريس، أبرز دعاة ما يعرف بتيار “الجامية” أو “المدخلية” في السعودية.

واعتبر أن من أعداء الدين “الجماعات الحزبية، كجماعة الإخوان والتحرير والتبليغ”.