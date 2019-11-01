“شاهد” الحسناء ناتاليا تثير جدلاً واسعاً بعد فوزها بأول نزال للمصارعة النسائية في الرياض بهذه الحركة مع مشجعة سعودية

دخلت النجمة الكندية، ناتاليا نيدهارت، التاريخ بفوزها على الأمريكية، لايسي إيفانز، في أول نزال للمصارعة النسائية أقيم في السعودية.

وخاضت النجمة نتاليا نزال نسائي مثير أمام المصارعة لايسي إيفانز في عرض WWE جوهرة التاج بالسعودية.

وتعد تلك المواجهة التاريخية أول نزل مصارعة نسائي يقام في السعودية.

وظهرت المصارعتين بملابس محتشمة نوعا ما لعدم إثارة الجمهور السعودي.

واستطاعت نتاليا ومعها لايسي إيفانز في تقديم مواجهة قوية ونارية حتى أن الجماهير هتفت كثيرا لكلا المصارعتين خلال أحداث النزال.

ونجحت بالنهاية نتاليا في حسم المواجهة لصالحها بعد تنفيذ حركة شارب شوتر ضد خصمتها التي لم تستطع مقاومة ذلك لتعلن استسلامها.

🎥 //



رمي قارورة ماء على النجمة " ناتاليا " عند دخولها لعرض #كراون_جول قبيل اول مباراة مصارعة نسائية في تاريخ المملكة العربية السعودية : pic.twitter.com/h1bm8UNyb1 — قوانين الحلبة (@Ring_Rules) October 31, 2019

وقامت نتاليا ولايسي بعد ذلك بالتوجه إلى بعض الجماهير والتقاط الصور معهم وعانقا بعض من مشجعات المصارعة.

وأثارت خطوة المتصارعتين بمعانقة سيدة سعودية وتقبيل يدها، جدلاً واسعاً في الشارع السعودي

و”كراون جول” هو عرض مصارعة محترفين تقدمه شركة “WWE”، ويشارك فيه المصارعين من العرضين التلفزيونيين “راو” و”سماكداون”.

والعرض هو جزء من فعاليات “موسم الرياض”، ويستضيفه ملعب الملك فهد الدولي، ويعتبر العرض الثاني في السعودية بعد عرض “كراون جول” في عام 2018.

وتشهد السعودية في السنوات الأخيرة تغييرات اجتماعية كبيرة، بدأت مع تسلم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في منتصف 2017.​

عرض الكراون جول الي في استاذ الملك فهد الان، متأخر ساعه بس البنات تصارعوا وخلصوا شوفوا كيف ملبسينهم بسبب الحمله الي استشرف فيها كل وغد



الامريكان يسخرون من اللبس وفي نفس الوقت فرحانيين انه مصارعه نسائيه في السعوديه😊 pic.twitter.com/tmI8BonTz5 — 🇸🇦 عبدالله سعود صنيتان🇸🇦 (@1223_abdullah) October 31, 2019

فسمحت المملكة بإقامة الحفلات الموسيقية بعد عقود من المنع، ورفعت الحظر على قيادة النساء للسيارات، وأعادت فتح دور السينما.

وكانت الحكومة قد رفعت حظرا طويل الأجل على قيادة النساء للسيارات في عام 2018، كما أدخلت تعديلات على نظام وصاية الرجل على المرأة في أغسطس/آب الماضي، على نحو يسمح للنساء بالتقدم للحصول على جوازات سفر، والسفر على نحو مستقل بدون إذن.