أمير قطر الوالد
أمير قطر الوالد
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“شاهد” هذا ما قاله والد أمير قطر بشكل عفوي لمواطن التقاه بالشارع ولاقى تفاعلا واسعا

كتب وطن
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حظى مقطع فيديو متداول لأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، ظهر فيه يمازح أحد المواطنين والذي التقاه مصادفة في منطقة فرض رويس، على تفاعل واسع من قبل النشطاء.

مقطع الفيديو المتداول أظهر حديث مواطن قطري، وهو يرحب بالشيخ حمد بن خليفة، قائلا: “يزورنا اليوم سمو الأمير الوالد في فرضة رويس يا مرحبا بيك”

ليرد الأمير الوالد ممازحا المواطن بشكل عفوي قائلا: “الله يسلمك.. روح روح صيد سمكة”

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وعلق الكثير من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” على هذا المقطع، مشيدا بتواضع الوالد وحبه لشعبه وحرصه على التواصل الدائم مع المواطنين دون حواجز.

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