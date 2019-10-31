“شاهد” هذا ما قاله والد أمير قطر بشكل عفوي لمواطن التقاه بالشارع ولاقى تفاعلا واسعا

حظى مقطع فيديو متداول لأمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة، ظهر فيه يمازح أحد المواطنين والذي التقاه مصادفة في منطقة فرض رويس، على تفاعل واسع من قبل النشطاء.

مقطع الفيديو المتداول أظهر حديث مواطن قطري، وهو يرحب بالشيخ حمد بن خليفة، قائلا: “يزورنا اليوم سمو الأمير الوالد في فرضة رويس يا مرحبا بيك”

سمو الامير الوالد في فرضة الرويس ، الله يحفظه ويطول بعمره . 🇶🇦 pic.twitter.com/NZTUswLX7X — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) October 29, 2019

ليرد الأمير الوالد ممازحا المواطن بشكل عفوي قائلا: “الله يسلمك.. روح روح صيد سمكة”

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وعلق الكثير من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” على هذا المقطع، مشيدا بتواضع أمير قطر الوالد وحبه لشعبه وحرصه على التواصل الدائم مع المواطنين دون حواجز.

شهادة لله من اخوتكم في غزة

هذا الرجل بل الوالد بل الأمير الكبير وقف بجوارنا بل زارنا وجلس على ارض غزة في وقت رمتنا الأمة عن قوس واحدة ثم يأتي شخص هنا او هناك يقول ليش غزة تحب قطر ويشككون و ينشرون الاشاعات لكن أنى لهم ذلك .

اللهم احفظه واحفظ الأمير تميم والعائلة بل كل قطر — متفائلة رغم اليأس (@oIiKVRdw6SN1Lqb) October 29, 2019

ربي يحفظه و يطول بعمره و يسعده مثل ما يسعد قلوب الناس — د.هيا المعضادي (@DrHaya44) October 29, 2019