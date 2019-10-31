العراقيون يترحمون على أيامه.. “شاهد” هتافات باسم صدام حسين ترج ساحة التحرير ببغداد في مشهد مهيب

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر احتشاد مئات الآلاف من المتظاهرين العراقيين في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد أمس، الأربعاء، في تظاهرات قد تكون هي الأكبر منذ بدء الاحتجاجات.

وبرز في المقطع المتداول هتافات حملت اسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حيث هتف المتظاهرون له بالرحمة وتمنوا عودة أيامه وهاجموا إيران ونظام الملالي.

من العراق هدير الجماهير :

منصوره يابغداد غصبن عن طهران،

منصوره يابغداد غصبن عن ايران،

الله يرحم الشهيد صدام غصبن عن ايران،

هذي الهتافات تشعرك ان العراقيين سيستعيدون بلدهم من براثن المجوس بعد ان حولوه ملالي طهران الى بلد لطم دون ان يشيدون به مدرسه واحده pic.twitter.com/rGbZJTZE03 — رواف ابن السعين (@rwoafalsoain) October 30, 2019

ويسمع بمقطع الفيديو الذي تم تركيب أغنية “منصورة يا بغداد” عليه آلاف العراقيين في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد .

ويشهد العراق منذ أكثر من أسبوع مظاهرات واسعة انتشرت في مختلف المدن والبلدات احتجاجاً على الفساد وتبعية النخبة السياسية لإيران التي تعتبر العراق بمثابة إحدى المحافظات التابعة لها.

وقدر بعض النشطاء أعداد المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد بحوالي 2 مليون متظاهر، لكن لا يوجد أعداد رسمية حول ذلك، إلا أن الفيديوهات الواردة تظهر أن الأعداد تبلغ مئات الآلاف.

وكان مئات المتظاهرين العراقيين في مدينة النجف قاموا بطرد مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي البارز والمشهور بولائه لطهران أثناء محاولته الدخول بينهم للتضامن معهم، فيما قام آخرون بطرد القيادي بميليشيات “الحشد” المقربة من طهران “أبو عزرائيل” من ساحة التحرير ببغداد قبل أيام، وهو ما يؤكد سخط الشارع العراقي من أتباع الإيرانيين.

ويعتبر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي حاز لقب “المهيب الركن” بوصفه أعلى رتبة في الجيش العراقي من أهم القادة في العالم الذين حاربوا إيران، إذ خاض حرباً ضدها استمرت لحوالي 8 سنوات، وكانت الحرب الأطول في القرن العشرين، إذ امتدت من سبتمبر عام 1980 وحتى أغسطس عام 1988.

أبرز الأسباب التي أدّت لاندلاع الحرب كانت ما تفعله إيران حالياً في عالمنا العربي من محاولة هيمنة على بعض الدول العربية، إذ اشتد الخلاف آنذاك بين العراق وإيران التي كانت تسعى لتصدير ثورتها، بسبب ترسيم الحدود الخاصة في منطقة شط العرب المطلة على الخليج العربي الغني بالنفط.

كان نظام البعث في العراق يستشعر هذا الخـطر بشكلٍ حاد نظرا للوجود الشيعي القديم في البلد الذي هو منشأ التشيع أصلا، وتوجد فيه أهم المزارات (كربلاء، النجف،…)، كما أنَّ التنظيمات الشيعية في العراق -خاصة حزب الدعوة- كان لها حضورٌ وازن يجعل منها رأس حربةٍ حادا في أي مخطط إيراني للاستـ.ـيلاء على السلطة.