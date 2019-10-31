“شاهد” فنانة شهيرة وإحدى بطلات مقاطع خالد يوسف الإباحية تنشر فيديو رقص ساخن وتفجر جدلا واسعا!

عادت الفنانة المصرية الشهيرة والمتهمة بالظهور في فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف ميرهان حسين، لإثارة الجدل من جديد بفيديو رقص ساخن نشرته على إحدى صفحاتها بمواقع التواصل وظهرت فيه بملابس مثيرة.

“ميرهان” والتي نفت علاقتها بفيدوهات خالد يوسف في محضر رسمي-، نشرت مقطع فيديو لها، عبر خاصية “ستوريرز”، وهي ترقص بطريقة مثيرة مرتدية ملابس قصيرة، احتفالًا بعيد ميلادها الـ37.

أثارت الفنانة #ميرهان_حسين ضجة بمقاطع من عيد ميلادها، حيث نشرت على خاصية "ستوريز" فيديو لوصلة رقصها بتنورة قصيرة خطفت الأنظار. pic.twitter.com/9mmJmhmjXy — Layalina.com (@layalina) October 31, 2019

وظهرت الفنانة المصرية مرتدية تنوره قصيرة، ورقصت بشكل مثير على أنغام الأغاني، وأعياد الميلاد، وهو ما أثار استغراب متابعيها، لظهورها بهذه الملابس والرقص بشكل جرئ، فيما قام البعض بتهنئتها بعيد ميلادها.

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وكانت صحيفة “الوطن” المصرية، قد اتهمت الفنانة ميرهان حسين بأنها ضمن الفنانات اللاتي ظهرن في فيديوهات إباحية مع المخرج خالد يوسف، وهو ما نفته وتقدم محاميها، ببلاغ للنائب العام ضد رئيس تحرير جريدة “الوطن” المصرية والقائمين عليها بتهمة نشر أخبار كاذبة عن موكلته بإدراج اسمها ضمن المتورطين في قضية ”الفيديوهات الجنسية“ مع المخرج خالد يوسف.

وطالب المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجريدة والقائمين عليها، وتحريك دعوى جنائية وتقديمهم للمحاكمة؛ لارتكابهم “جريمة السب والقذف في حق الفنانة ميرهان حسين”.