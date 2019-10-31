عمر البشير
عمر البشير
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عمر البشير على وشك فقدان بصره.. تدهور خطير بصحة الرئيس السوداني المخلوع وطبيب يكشف ما حدث داخل السجن

كتب وطن
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كشف طبيب سوداني عن تدهور خطير بصحة المخلوع ، مؤكدا أنه بات مهددا بفقدان البصر.

ويكشف الطبيب أن ذلك بينته الفحوصات التي أجراها مؤخرا بمستشفى العيون، بتوصية طبية من الذي يقبع فيه منذ 6 أشهر.

وأفاد الطبيب الذي لم يكشف عن اسمه لصحيفة “الصيحة” السودانية، اليوم الخميس، بأن البشير يرتدي نظارة طبية منذ سنوات، وأن حرارة السجن أدت إلى إصابته بحالة التهابية في عينيه.

وكان البشير قد نقل من معتقله إلى “مركز لطب العيون” بالعاصمة الخرطوم، في أول زيارة لطبيبه الخاص المختص بالعيون.

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وتعد تلك المرة الثانية التي يخضع فيها الرئيس السابق لمراجعة طبية خارج سجن كوبر منذ اعتقاله، حيث كانت الزيارة الأولى إلى مستشفى علياء الطبي بأم درمان.

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