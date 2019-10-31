“داعش” يعترف بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي ويعلن تعيين خليفة له هذه هويته

أقر تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي، اليوم الخميس، بمقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن نسخة صوتية من وسائل إعلام تابعة لتنظيم “داعش”، قولها إنه تم تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خليفة لأبو بكر البغدادي.

وأوضح البيان أن تنظيم “داعش” يعلن أيضا تعيين أبي حمزة القرشي متحدثا باسم التنظيم الإرهابي.

وأكد التنظيم الإرهابي أيضا مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر وتعيين أبي حمزة القرشي خلفا له.

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وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الأحد الماضي، أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.

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وأعلن مسؤولون أمريكيون، أن رفات أبو بكر البغدادي تم دفنها في البحر، وفقا للشريعة الإسلامية.