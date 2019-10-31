خديجة بن قنة تضع حداً للشائعات وتعلن عودتها إلى الجزيرة.. هذا الموعد الذي ستظهر فيه على شاشة القناة

كشفت الإعلامية الجزائرية ومذيعة قناة الجزيرة سابقاً، خديجة بن قنة، رسمياً، خبر عودتها إلى شاشة المحطة، التي تبث من العاصمة القطرية الدوحة لتضع حداً لشائعات كثيرة انتشرت في مختلف المواقع والصحف التي راجت عنها.

وأكدت الاعلامية البارزة في تصريحات أنها سطرت موعدا مع جمهورها الواسع لتعود له مجدداً في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني لتقديم حفل الجزيرة السنوي.

واعتبرت مقدمة الأخبار الرئيسية في القناة أن العودة إلى الشاشة التي عملت فيها لسنوات طويلة بهذه المناسبة تعد في حد ذاتها أمراً جميلاً له رمزية خاصة بالنسبة لها. حسب ما ابلغت “القدس العربي”.

واستطردت قائلة إن الأول من نوفمبر إلى جانب كونه ذكرى انطلاقة وتأسيس أهم قناة في الوطن العربي، يتزامن أيضا مع أهم ذكرى بالنسبة للجزائريين وهي ثورتهم المظفرة ضد الاحتلال الفرنسي والتي كانت علامة فارقة في تاريخ المنطقة.

وكانت العديد من المواقع الإلكترونية والصحف نشرت أخبارا متناقضة وشائعات عن خديجة بن قنة ومغادرتها المحطة القطرية التي كانت من الرعيل الأول الذي التحق بها عند انطلاقتها.

وادعت بعض الجهات استغناء إدارة الجزيرة عن بن قنة حيث ردت على تلك الشائعات بتغريدات اختصرتها بمثل جزائري يؤكد بقاءها في المكان (هنا يموت قاسي).

وفرضت مقدمة برنامجي “للنساء فقط” والشريعة والحياة” بصمتها على شاشة الجزيرة بأسلوبها وأدائها وحضورها في النشرات الرئيسية أو عديد البرامج الحوارية والسياسية التي قدمتها أو أدارتها لفترة طويلة من الزمن.

وكانت انطلاقة بن قنة على الإذاعة والتلفزيون الجزائري ثم انتقلت لاحقاً إلى سويسرا وعملت في إذاعتها لسنوات قبل أن تلتحق بقناة الجزيرة عام 1996.

وصنفت خديجة بن قنة لسنوات ضمن لائحة الشخصيات الأكثر تأثيراً على المستويين العربي والدولي ضمن تصنيفات فوربس.

وخلال مشوارها المهني، قابلت نجمة شاشة الجزيرة عدداً من القادة والسياسيين والرؤساء والحكام العرب والدوليين وباحثين وشخصيات اجتماعية مرموقة.