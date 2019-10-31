العدوى اللبنانية في الرقص انتقلت للعراق.. “شاهد” تصرف غير متوقع لشرطي عراقي مع المتظاهرين أمام الكاميرات

أظهر مقطع فيديو متداول من وسط الاحتجاجات العارمة التي تشهدها العراق، مشهد غير مألوف لشرطي عراقي يتفاعل مع المتظاهرين حيث ظهر يلوح لهم من أعلى كوبري ويرقص معهم على أنغام الموسيقى.

وتفاعل النشطاء على نطاق واسع مع الفيديو وموقف الشرطي العراقي، حيث رأوا أنه بعيدا عن الجانب الفكاهي للفيديو فإن الشرطة في تفاعلها منحت الثوار الأمان كما أن المتظاهرين يدركون ان مشكلتهم مع السياسيين وليس الشرطة وهذا امر في غاية الاهمية، بحسب النشطاء.

شكل مظاهرات العراق راح تفوز على مظاهرات لبنان 😍 pic.twitter.com/vNOab6Ovtw — أ.د. علي الزعبي (@ali_alzuabi) October 30, 2019

يشار إلى أنه أمس، الأربعاء، قتل عنصر أمن عراقي، في سقوط قذيفة صاروخية داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب لخلية الإعلام الأمني ونشرته وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وكان شهود من رويترز قالوا إن صاروخا شوهد ينطلق صوب المنطقة الخضراء التي تضم المباني الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية وسُمع دوي انفجار قادم من نفس الاتجاه، والمنطقة الخضراء محصنة أمنياً وتضم مقرات الحكومة والبرلمان فضلا عن البعثات الدبلوماسية الأجنبية من بينها السفارة الأمريكية.

ميدانيا تدفق مجددا محتجون من مختلف الطوائف والأعراق على وسط العاصمة بغداد للتعبير عن الغضب من الطبقة السياسية.

وفي حين بدا مصير عبد المهدي مجهولا قال المتظاهرون إن الإطاحة به ليست كافية.

وتخلى السياسيان الأقوى نفوذا في العراق اليوم عن دعمهما على ما يبدو لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي في الوقت الذي تحولت فيه الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى أكبر مظاهرات تشهدها البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين.