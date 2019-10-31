“شاهد” المياه غمرت أحياءً كاملة في الفجيرة الإماراتية بعدما شمت عيال زايد بسلطنة عمان وتمنوا غرقها بالكامل

تداول ناشطون فيديو، أظهر غرق أحد أحياء إمارة الفجيرة الاماراتية، بمياه البحر ودخول المياه الى المنازل؛ نتيجة البنية التحتية المتهالكة، جرّاء تأثير إعصار كيار.

وأظهر الفيديو الذي أطلعت عليه “وطن”، المياه وهي تغرق عشرات المنازل في أحد أحياء الامارة في مشهد يظهر قوة تأثير اعصار كيار على المناطق التي ضربها على مدار الايام الماضية.

والغريب أن الإمارات التي تدعي أنها من الدول المتقدمة لم تصمد أمام قوة المياه التي صاحبت الاعصار الذي ضرب سواحل عمان على مدار الايام الماضية.

وعلق الناشط القطري “بوغانم” على المشهد الذي جرى تداوله حسب ما تابعت “وطن”، قائلاً :” الفجيرة تغرق بالرغم اننا كررنا لهم كثيرا” لاتتشمتوا في الدول الاخرى فيفضحكم الله ولكن كانوا يكابرون “، مضيفاً :” سبحان الله الفقر لاهل الفجيرة المساكين وابنائهم من يموت في حروب بن زايد العبثية “.

▪️الفجيره تغرق

بالرغم اننا كررنا لهم كثيرا" لاتتشمتوا

في الدول الاخرى فيفضحكم الله

ولكن كانوا يكابرون

▪️فسبحان الله الفقر لاهل الفجيره المساكين

وابنائهم من يموت في حروب بن زايد العبثيه pic.twitter.com/YIeyU7Ij0K — بوغانم (@hassanalishaq73) October 30, 2019

وكان مواطن إماراتي وثق غرق أحد الأحياء بمياه البحر ودخول المياه الى المنازل؛ نتيجة البنية التحتية المتهالكة، جرّاء تأثير إعصار كيار.

▪️سبحان الله

الامارات كانت تتشمت بالدول الاخرى

وان بنيتها التحتيه هي الافضل ف الخليج

لذلك انتقلوا من الارض الى الفضاء

▪️تسجيل واحد مصور فضح ادعاءاتهم pic.twitter.com/f3uIESxJyc — بوغانم (@hassanalishaq73) October 30, 2019

ووجّه المواطن الإماراتي صرخةً إلى المسؤولين قائلاً: “يا جماعة لحقونا .. غرقنا .. والله حرام فلوس دولتنا الإجانب يستفيدون منها ونحن غير قادرين على ردّ مياه البحر!”.

ووصف ما حدث لهم بـ”المصيبة” مشيراً إلى ان ذات الأمر يتكرر كل سنة.

وتسبب إعصار ”كيار“، الذي وصل إلى الساحل الشرقي للإمارات، في اضطراب البحر، وارتفاع منسوب المياه على شواطئ الفجيرة وكلباء وخورفكان بالساحل الشرقي، ما أدى إلى غرق العديد من المناطق فيها.

ومساء الثلاثاء، تراجع تصنيف الحالة المدارية كيار التي أثرت على سلطنة عمان وساحلها إلى الدرجة الثانية.

وأُعلن عن منحفض مداري جديد تشكل في جنوب شرق بحر العرب وتحوله إلى عاصفة مدارية أطلق عليها (مها) واتجاه حركته إلى الشمال الغربي باتجاه وسط بحر العرب، وسرعة الرياح حول مركزها 65 – 75 كم/س.