أكد صحة تسريبات محمد علي مجددا.. “شاهد” السيسي يستفز المصريين ويثير غضبهم: اللي يزعل يتفلق”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة غضب عارمة ضد رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، بعد ظهوره اليوم في مقطع مصور أثناء افتتاح أحد المشاريعه وتأكيده على استكمال سياساته التي رفضها الشعب وخرجت مظاهرات تندد بها قبل فترة عقب دعوات الفنان والمقاول المصري محمد علي.

وقال السيسي خلال افتتاحه مصنعين جديدين، صباح اليوم الخميس، تعليقا على المشاريع عديمة الجدوى التي يقيمها فضلا عن بناء القصور الخاصة والطرق في الصحراء بمليارات الدولارات: “إحنا هنفتتح مشروعات كتيرة على طول، واللي يزعل يتفلق”، على حد تعبيره.

وأضاف: “خلال الاسبوعين تلاتة الجايين لو طلب مني كل يوم أحضر افتتاح مشروع، مفيش مشكلة”.

كما حذر السيسي مما وصفها بحرب الشائعات والأكاذيب التي قال إنها تستهدف مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى الحملات المناهضة لسياساته، التي تطورت أواخر الشهر الماضي إلى مظاهرات جرى قمعها.

وتأتي تصريحات رئيس النظام المصري بعد أن تعرض خلال الأسابيع القليلة الماضية لانتقادات شديدة في مواقع التواصل الاجتماعي عقب الكشف بناء قصور رئاسية جديدة، حيث يتهمه معارضوه بهدر المال العام، والفشل في السيطرة على غلاء الأسعار.