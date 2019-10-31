ابن سلمان يسعى للصلح بعد أن باعه ابن زايد.. السعودية تخطب ود قطر ببيان رسمي أصدرته رئاسة أمن الدولة

في إشارة إلى سعي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للصلح مع قطر بعدما تخلى عنه ابن زايد وأعلنت الإمارات انسحابها من اليمن، أصدرت السعودية بيانا رسمي عن مكافحة الإرهاب وصنفت قطر ضمن الدول التي تحارب الإرهاب بينما حصار قطر أصلا بررته السعودية والإمارات سابقا بزعم دعم الدوحة للإرهاب ما يعكس تغير واضع في موقف المملكة تجاه القطريين.

ونشرت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، بيانا بلسان الدول الـ7 الأعضاء بمركز استهداف تمويل الإرهاب (السعودية، أمريكا، الإمارات، البحرين، عمان، قطر، الكويت) عددت فيه 25 اسما بشبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وقالت أمن الدولة السعودية في بيانها الذي رصدته (وطن) على حسابها بتويتر: “في هذا اليوم، قامت الدول السبعة الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بالتصنيف المشترك لـ (خمسة وعشرين) اسماً مستهدفاً لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة.”

وتابع البيان:”ويعد هذا الإجراء أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز حتى اليوم، وقد ركَز التصنيف على كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة ومنها حزب الله الإرهابي، إن العديد من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء توفر الدعم المالي لقوات (الباسيج) وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي طالما استخدمها النظام لتجنيد المقاتلين وتدريبهم، ونشر المقاتلين للقتال في النزاعات التي يشعلها الحرس الثوري الإيراني، وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة”.

وأثار بيان رئاسة أمن الدولة في السعودية جدلا واسعا بين النشطاء، الذين اعتبروا ذلك اعترافا صريحا بأن قطر أبعد ما يكون عن دعم الإرهاب كما زعمت دول الحصار في بداية الأزمة.

▪️مهم للغاااااااااايه

السعوديه منذ 2017 وهي تتهم قطر🇶🇦

بأنها تدعم الارهاب

▪️اليوم بيان رئاسة جهاز امن الدوله السعودي

يشيد بأن قطر من الدول 7 الداعمه

لمكافحة الارهااااااااااااب

بالعربي ماابغي اسمع نفس #كلب ينبح

في حسابي من الذباب الالكتروني https://t.co/UkomEiER7d pic.twitter.com/EeFWc9ehZL — بوغانم (@hassanalishaq73) October 30, 2019

ويرى محللون أن السعودية قد هدأت كثيرا من خطابها الحاد ضد قطر وبدأت في النظر في أمر المصالحة بجدية، خاصة بعد أن تخلت الإمارات ومحمد بن زايد عن ابن سلمان وترك القوات السعودية وحيدة في اليمن.