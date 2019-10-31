بصحة تركي آل الشيخ.. “شاهد” الخمر الحلال في بلاد الحرمين “40%” نسبة الكحول والصلاة جائزة بعد تناوله!

أثار فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، موجة غضب في المملكة العربية السعودية “بلاد الحرمين”، لموظف في أحد البارات “الملاهي الليلة” وهو يبيع “الخمور” إلى زبائنه زاعماً أنها حلال 100%.

وحسب الفيديو الذي تابعته “وطن”، فقد ظهر الموظف وهو يشرح تفاصيل الخمور الحلال وهو الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع السعودي, قائلاً إن نسبة الكحول في زجاجات الخمور فقط (40%), معتبراً أن هذه المشروبات حلال 100%.

وأثار تعليق الموظف غضب ناشر الفيديو الذي سخر قائلاً للموظف (الله يخليكي يا مملكتنا وفرتي الحلال كله 40% كحول”، الامر الذي دفع معلق أخر للتعليق قائلاً :” هذه الزجاجة فيها ماء زمزم”.

بعد بيع الخمور في السعوديه

هل مازالت السعوديه المدافع الاول عن الاسلام

هل تستحق ان يدافع المسلمين عن ال سعود

هل بالفعل السعوديه نموذج اسلامي مشرف

مصارعة نساء ثم رقص وترفيه وحفلات شواذ

دخول الاصنام ثم بيع خمور..||..ماذا بقى..؟؟ pic.twitter.com/GYoUBPJypA — بوغانم (@hassanalishaq73) October 30, 2019

وكانت مواقع سعودية أفادت بداية العام الماضي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعتزم السماح باستيراد الخمر إلى السعودية شرط بيعه إلى الأجانب فقط، وعدم بيعه إلى المواطنين السعوديين.

كذلك عدم تناوله في المطاعم العامة، وتعيين فنادق خاصة ومراكز استراحة يتم فيها بيع الكحول والخمر في السعودية.

يشار إلى أن السعودية اعلنت مؤخراً عن افتتاح فرع لملهى ليلي شهير في جدة، مما أثار جدلا واسعا بين المغردين السعوديين الذين عبروا عن استيائهم من وجود هذا المكان بجوار مدينة مكة المكرمة.

وتشهد المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة انفتاحا كبيرا، بعد إنشاء الهيئة العامة للترفيه والتي تقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة.