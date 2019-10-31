“شاهد” ابن زايد أصدر تعليماته بطمس “عُمان” من المسميات الجغرافية.. مذيعة إماراتية “تلعثمت” وتسببت بفضيحة دون قصد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان بموجة غضب واسعة، بعد تعمد وسائل الإعلام الإماراتية طمس اسم عُمان من المسميات الجغرافية بأمر محمد بن زايد واستبدال اسم بحر عمان بـ “بحر الساحل الشرقي”.

حساب “الشاهين” العُماني البارز بتويتر السلطنة كان أول من لفت لهذا الأمر وأثبته، بنشر صور أخبار متفرقة من عدة صحف ومواقع إماراتية تعمدت تغيير المسمى الجغرافي المعتاد “بحر عُمان” إلى (بحر الساحل) الشرقي.

للمشككين في سياق اخر التغريدات التي أعدنا نشرها

خذوا الأمر بالحقائق وليس بالعاطفة

إعلام الجارة تلقى تعليماته الطحنونية بطمس كلمة عمان من المسميات الجغرافية

وهذا الموضوع تحدثنا عنه في عدة مناسبات منذ مايو الماضي pic.twitter.com/RPtph5GYAk — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) October 31, 2019

وتأكد الأمر أكثر وأكثر بفيديو تداوله النشطاء لخبيرة أرصاد ظهرت على قناة الإمارات التابعة للدولة ببرنامج عن الطقس، حيث كانت تتحدث عن حالة الإعصار كيار وآثاره وهمت أن تنطق بمسمى “بحر عمان” أثناء حديثها عن اتجاه الإعصار لكنها سرعان ما تذكرت التعليمات على ما يبدو وصححت إلى “بحر الساحل الشرقي”.

ارادت أن تقول #بحر_عُمان لكن تذكرت التعليمات التي امرت بها فقالت (بحر الساحل الشرقي)

وعندما حدثت التفجيرات لناقلات النفط وسائل إعلامهم أول من هاجم السلطنة ولم تقل (بحر الساحل الشرقي) قالت التفجيرات حدثت المياه العُمانية في #بحر_عُمان

ويأتي أحدهم ويقول (نحن عيال عم وحبايب) pic.twitter.com/m6ccjtbpRU — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) October 31, 2019

وتتعمد الإمارات حاليا اتباع سياسية عدوانية ضد سلطنة عُمان، تتمثل في تشويه صورتها وشيطنتها عبر أذرعها الإعلامية وفق حزمة مزاعم وأكاذيب لا تستند لأي دليل كان أبرزها الاتهام الموجه للسلطنة بدعم الحوثيين في اليمن وتسهيل تهريب السلاح لهم.

ويأتي موقف الإمارات العدائي ضد عُمان بسبب موقف السلطنة المحايد من حرب اليمن ورفضها حصار قطر ما أزعج محمد بن زايد بشدة.