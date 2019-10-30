وزير الخارجية التركي يشنّ هجوماً غير مسبوق على السعودية والإمارات ويفضح الهارب “دحلان”

شنّ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو هجوماً حادّاً على الإمارات والسعودية والقيادي السابق المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

ووجه “أوغلو” في لقاءٍ مع قناة “الجزيرة” حديثه للإمارات قائلاً: “إن هناك إرهابيا اسمه محمد دحلان هرب إليكم لأنه عميل لإسرائيل” .

وأضاف: ” الإمارات حاولت أن تأتي بدحلان بدلا عن الرئيس محمود عباس ونحن نعرف جميع هذه الأمور”.

وقال إنّ أمريكا وإسرائيل تضغطان على الرياض التي تضغط على الأردن والفلسطينيين للسكوت عن الوضع بالقدس.

ودعا الى محاسبة السعودية على ما فعلت في اليمن “بعد أن دخلته وأفسدته”.

وذكر أنّ بين عملية “نبع السلام” التي نفذتها تركيا شمال شرق سوريا، وحرب اليمن مئات الآلاف من الذين قضوا بسبب الجوع والوباء والحصار في اليمن.

وقال: ” لا مشكلة لدينا مع السعودية والإمارات ولكن نرى أن البلدين لديهما مشاكل معنا”.

واعتبر أنّ “انزعاج” الرياض وأبوظبي من تركيا هو لاهتمام بلادنا بشؤون الأمة الإسلامية أكثر منهما.

وأشار إلى أنّ هناك دول عربية شاركت في ضرب الليرة التركية بشرائها الدولارات وضخ الليرة.

وفيما يخص قضية الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي قال وير الخارجية التركي: ” الرياض حولت قضية خاشقجي لأزمة لأننا لم نقم بالتغطية على الجريمة ولم نأخذ نقود كآخرين”.

وأضاف: ” أردنا أن نعمل مع السعودية في قضية خاشقجي من أجل العدالة لكنهم لم يتعاونوا معنا”.