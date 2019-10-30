“شاهد” هبة قطب تثير جدلاً واسعاً بين المصريين بكشفها عن هذه “الأطعمة” غير المتوقعة لزيادة القدرة الجنسية!

أثارت الدكتورة المصرية هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، موجة جدل جديدة في مصر بكشفها عن قائمة أطعمة غير متوقعة قالت إنها تزيد من القوة الجنسية لدى الرجال.

وفي تصريحات تفاجئ بها المتابعين قالت “قطب” إن البعض يتوقع بأن الكوارع تؤثر بصورة إيجابية على العلاقة الجنسية، وهذا غير حقيقي، معقبة: “الكوارع تؤدي لزيادة لزوجة الدم، وقلة انسيابية الدم، والحمام من الطيور المليئة بالدهون، ولحمة الحمام دسمة، وتؤثر بشكل سلبي أيضًا”.

وتابعت “قطب”، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج “واحد من الناس”، المذاع على فضائية “النهار”، مساء الإثنين، أن الجمبري لكي يكون مفيد في القدرة الجنسية، لابد أن يؤكل بشروط، معقبة: “لازم نشيل ظهر الجمبري لأنه مليء بالكوليسترول، وهذا ضار جدًا بالصحة النفسية”.

ولفتت إلى أن الأسماك البيضاء مفيدة جدًا في العلاقة الجنسية، مستطردة: “أكثر أكل يزيد القدرة الجنسية هو الأخضر الغامق، والأحمر الغامق، مثل البوركلي، والجرجير، وخضرة المحشي، وورق النعناع، والسبانخ، والرِجلة التي يعتبرها البعض غير صالحة للاستخدام الآدمي، احنا أولى بيها هي مفيدة جدًا، مفيش طبق سلطة في فرنسا يخلوا من الرجلة”.

وأضافت أن الجعضيض مفيد جدًا للدورة الدموية والهضم والصحة الجنسية، وكل ما هو حار مفيد للعلاقة الجنسية.