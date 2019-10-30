شاب يتحرش بفتاة
شاب يتحرش بفتاة
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فيديو| فنانة أردنية تتعرّض للتحرش بطريقة بشعة!

كتب وطن
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كشفت الفنانة الأردنية ، عن تعرضها للتحرش، مشيرةً إلى أنها تعرف فتيات تعرّضن للتحرش أثناء مرحلة الطفولة والدراسة.

وقالت: “أغلب حالات التحرش التي تحدث للأطفال تكون من قبل أقاربهن أو المدرسين، أو السائقين، أو أثناء سيرهن في الشارع، لذلك أصبح من المستحيل السكوت على انتشار هذه الظاهرة”.

وأضافت أنها تقوم بتعليم ابنة شقيقتها الفنانة مي سليم، كيفية التعامل مع المتحرش وعدم السماح لأحد بالاقتراب منها.

وطالبت الأباء والأمهات بتعليم أولادهم بأن لا يسمحوا لأحد من الاقتراب منهم لأن التحرش بالأطفال يؤثر على حالتهم النفسية.

جاءت أقوال ميس حمدان خلال لقائها في برنامج “أنتي الأقوى”، مع الإعلامية دعاء صلاح، والمذاع عبر فضائية “المحور” المصرية.

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