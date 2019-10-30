ترفيه ابن سلمان تخطى خلع العباءة والرقص.. “شاهد” مصارعة نسائية لأول مرة بالسعودية لشحذ همم السعوديات!

تخطت رؤية الترفيه التي اعتمدها ولي العهد محمد بن سلمان في المملكة وينفذها تركي آل الشيخ، حفلات الغناء والرقص وخلع النساء للعباءة ودخول الملاعب وقيادة السيارة إلى ما هو أبعد حيث سيقام غدا، الخميس، أول عرض للمصارعة النسائية في المملكة.
وتقام في الرياض، الخميس، مباراة مصارعة نسائية استعراضية، حسبما أعلنت منظمة المصارعة الترفيهية “دبليو دبليو إي”، وذلك لأول مرة في المملكة الساعية لاستقطاب السياح.
وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها “أول نزال للسيدات في المملكة العربية السعودية سيقام غدا 31 أكتوبر”.
وأضافت أن مباراة نجمتيها نتاليا ولايسي إيفانز ستكون داخل استاد الملك فهد، في أول عرض مصارعة نسائية في المملكة.
ونشرت المنظمة صورة للمتصارعتين اللتان ستخوضان النزال في الرياض بملابس فاضحة، ما أثار موجة غضب واسع في المملكة عن كيفية السماح بمثل هذه الأنشطة المخلة بآداب المجتمع وسلوكياته.
وعبر العديد من النشطاء عن غضبهم ورفضهم لمثل هذه الفاعليات عبر وسم #نرفض_مصارعة_النساء_في_السعودية.
وشهدت السعودية في السنوات الأخيرة تغييرات اجتماعية كبيرة، بدأت مع تسلم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في منتصف 2017.
فسمحت المملكة بإقامة الحفلات الموسيقية بعد عقود من المنع، ورفعت الحظر على قيادة النساء للسيارات، وأعادت فتح دور السينما.
ويشكّل قطاع السياحة والترفيه أحد أهمّ أسس رؤية 2030، وهي خطّة طموحة طرحها وليّ العهد السعودي الشاب لإعداد أكبر اقتصاد عربي لمرحلة ما بعد النفط.
وقد أعلنت المملكة لشهر الماضي أنّها ستصدر لرعايا 49 دولة بينها الولايات المتحدة وأستراليا ودول أوروبية، تأشيرات سياحية إلكترونية أو تأشيرات عند الوصول، بعدما كان إصدار التأشيرات يقتصر على الحجاج والأجانب العاملين على أراضيها.
وأنفقت السعودية مليارات الدولارات لمحاولة بناء قطاع سياحي ترفيهي من الصفر.
وعرض المصارعة النسائية جزء من “موسم الرياض” الذي يشمل أكثر من 100 فعالية ترفيهية واستعراضية وفنية على مدى شهرين في عاصمة المملكة.