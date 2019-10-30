ترفيه ابن سلمان تخطى خلع العباءة والرقص.. “شاهد” مصارعة نسائية لأول مرة بالسعودية لشحذ همم السعوديات!

تخطت رؤية الترفيه التي اعتمدها ولي العهد محمد بن سلمان في المملكة وينفذها تركي آل الشيخ، حفلات الغناء والرقص وخلع النساء للعباءة ودخول الملاعب وقيادة السيارة إلى ما هو أبعد حيث سيقام غدا، الخميس، أول عرض للمصارعة النسائية في المملكة.

وتقام في الرياض، الخميس، مباراة مصارعة نسائية استعراضية، حسبما أعلنت منظمة المصارعة الترفيهية “دبليو دبليو إي”، وذلك لأول مرة في المملكة الساعية لاستقطاب السياح.

#نرفض_مصارعة_النساء_في_السعودية

اعلان #WWE في فعاليات هيئة الدعارة والتفصيخ عن اول مباراة نسائية في تاريخ المملكة بين لايسي ايفانز و نتاليا.

مبس: سنعود إلى ماكنا عليه من الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح!!

ماعاد كنا مثل ماكنا !! pic.twitter.com/VxjpW7o9Z6 — د. حنان العتيبي (@Dr_Utaybi) October 30, 2019

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها “أول نزال للسيدات في المملكة العربية السعودية سيقام غدا 31 أكتوبر”.

اول مباراة مصارعة نسائية في تاريخ السعودية ستحدث في الرياض غداً.



هل انت مستعد ؟ pic.twitter.com/QHu8YHtvL8 — Wrestling Club (@WrestlinClub) October 30, 2019

وأضافت أن مباراة نجمتيها نتاليا ولايسي إيفانز ستكون داخل استاد الملك فهد، في أول عرض مصارعة نسائية في المملكة.

ونشرت المنظمة صورة للمتصارعتين اللتان ستخوضان النزال في الرياض بملابس فاضحة، ما أثار موجة غضب واسع في المملكة عن كيفية السماح بمثل هذه الأنشطة المخلة بآداب المجتمع وسلوكياته.

وعبر العديد من النشطاء عن غضبهم ورفضهم لمثل هذه الفاعليات عبر وسم #نرفض_مصارعة_النساء_في_السعودية.

الإعلان عن إقامة مصارعة نسائية في #الرياض غدا الخميس وهو اليوم الذي يوافق صلاه الاستستقاء التي دعاء لها خادم الحرمين ..!! معقول وصلت الامور الي هذه الدرجه ( انا لله وانا اليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل ) هل هناك مسلم سيطلب الله الخير في الصباح ويتجه الي المحرمات في المساء pic.twitter.com/uDcXHUIChU — ابو خالد الشاطري (@T_almutiry1) October 30, 2019

ااخ ياراسي مصارعه نسائيه لا الوضع اوفر صدق — —— (@mnoii2015) October 30, 2019

هل هذه هي الوسطية التي يريدها الإسلام أم هو الإنحطاط الأخلاقي الذي حذر منه الإسلام.

أين المشائخ الذين طبلوا لبرامج هيئة التخلف و الإنحطاط. أين كلمة الحق و النصيحة لولي الأمر؟

هم حانوا ولاة الأمر بسكوتهم على إنتشار الباطل.#مصارعة_نسائية#نرفض_مصارعة_النساء_في_السعودية — محقق خاص🕵️‍♂️ (حساب بديل) (@March22Speaker) October 30, 2019

وشهدت السعودية في السنوات الأخيرة تغييرات اجتماعية كبيرة، بدأت مع تسلم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في منتصف 2017.​

فسمحت المملكة بإقامة الحفلات الموسيقية بعد عقود من المنع، ورفعت الحظر على قيادة النساء للسيارات، وأعادت فتح دور السينما.

ويشكّل قطاع السياحة والترفيه أحد أهمّ أسس رؤية 2030، وهي خطّة طموحة طرحها وليّ العهد السعودي الشاب لإعداد أكبر اقتصاد عربي لمرحلة ما بعد النفط.

وقد أعلنت المملكة لشهر الماضي أنّها ستصدر لرعايا 49 دولة بينها الولايات المتحدة وأستراليا ودول أوروبية، تأشيرات سياحية إلكترونية أو تأشيرات عند الوصول، بعدما كان إصدار التأشيرات يقتصر على الحجاج والأجانب العاملين على أراضيها.

وأنفقت السعودية مليارات الدولارات لمحاولة بناء قطاع سياحي ترفيهي من الصفر.

وعرض المصارعة النسائية جزء من “موسم الرياض” الذي يشمل أكثر من 100 فعالية ترفيهية واستعراضية وفنية على مدى شهرين في عاصمة المملكة.