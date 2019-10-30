فيفي عبده تنشر صورتها مع محمد عبده وتثير جدلاً
فيفي عبده تنشر صورتها مع محمد عبده وتثير جدلاً
Imageحياتنا

شاهد| فيفي عبده تنشر صورة “صادمة” لها وهي ترقص مع الفنان السعودي محمد عبده!

كتب وطن
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نشرت الراقصة المصرية صورة “مثيرة” لها مع الفنان السعودي .

وتظهر في الصورة الراقصة المصرية فيفي عبده، وهي ترقص أمام محمد عبده وهو يغني، وقام بوضع يده على خصرها في صورة لا تليق به.

وكتبت فيفي عبده على الصورة”: مساء الفل من مصر أم الدنيا ‏الصورة دي من الأرشيف مع فنان العرب محمد عبده كنت برقص على أغنية أيوه بحبك وبحبكم أوي أوي”.

وأثارت الصورة غضب محبي الفنان، معتبرين أنها تقلل منه ومن تاريخه.

وعلقت الإعلامية الكويتية مي العيدان، قائلة :” فيفي عبده مع محمد عبده. . والله ماطلعت هين يا أبو نورة ، طحت من عيني بعد ما كنت عالي”، وتبعها هجوم على الفنان معبرين عن صدمتهم من الموقف.

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