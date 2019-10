شاهد| فيفي عبده تنشر صورة “صادمة” لها وهي ترقص مع الفنان السعودي محمد عبده!

View this post on Instagram

‏مساء الفل من مصر أم الدنيا ‏الصورة دي من الارشيف مع فنان العرب محمد عبده كنت برقص علي اغنية ايوه بحبك وبحبكم اوي اوي❤️❤️❤️❤️❤️