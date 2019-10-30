“شاهد” أحمد منصور يُفاجئ متابعي قناة الجزيرة بهذا الفيديو

فاجأ الاعلامي المعروف بقناة الجزيرة أحمد منصور متابعي القناة ومتابعيه بقرب عودته الى شاشة القناة لتقديم برنامج “شاهد على العصر” .

ونشر “منصور” على حسابه الرسميّ في “تويتر” فيديو تشويقي لعودة البرنامج الذي يحظى بمتابعة واسعة.

قريبا ….على شاشة الجزيرة ؟! pic.twitter.com/xu7mqhOB1Q — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) October 28, 2019

وبرنامح “شاهد على العصر” برنامج حواري أسبوعي مسجل، يقدمه أحمد منصور، تقوم فكرته على إجراء حوار مباشر مع أحد السياسيين ليشهدوا على حقبة زمنية مدعمة بالأدلة والبراهين والوثائق ليضع الحقيقة التاريخية أمام المشاهد.

ورحّب متابعو أحمد منصور على “تويتر” بعودته الى الشاشة عبر “شاهد على العصر”.

ننتظر اطلالتك … فالجميع اشتاق لاحاديثك الحلوة المثمرة التي تغني العقل و الروح — Mohamed Momen (@MohamedMomen67) October 29, 2019

الاستاذ احمد منصور المحاور الفذ والعبقري والمذيع المثقف والإنسان المحترم جدا

اشتقنا لرؤيتك على الشاشه منذ فتره بعيده

تحياتي لعودة الكريمه — Mahmoudelhashemy (@Mahmoudelhashe7) October 28, 2019

احلى خبر ..ان نرى عوده احمد منصور على الجزيرة

فرحتنا بلا حدود بالخبر ..موفق بمشيئة الله 👒🌸 — ̨ڄۚــﯜٰا̍ﮯ🌸 (@joulie64669514) October 28, 2019

جميل .. ايوه كده يااخي .. الجزيره من غير احمد منصور ناقصها حاجات كتير . عوداً حميداً ياأميز من انجبت الجزيرة — د.ماجد عبدالله مذيع بقناة الشرق maged Abdullah (@pariq4000_maged) October 29, 2019

بعد غياب طويل، نتمنى متشوقين ان يعود برنامج_شاهد على العصر_بحمولة زاخرة بما ينير الظلمات الحوالك التي تمر بها هذه الأمة المخذولة من أبناؤها،المنهوبة والمنهوكة بلا رحمة من طغاتها وفراعنتها — عبد الخالق الورياغلي (@dMrkDSzfnLh7Uoo) October 28, 2019

اشتقنا لحواراتك على شاشة الجزيرة أستاذ أحمد

كل التوفيق إن شاء الله — Othmane Abu Ahmed (@OthmaneAbuAhmed) October 28, 2019

يذكر أنّ الاعلامي أحمد منصور كشف عن سرّ غيابه عن شاشة القناة منذ عامين .

ونشر “منصور” توضيحاً لأسباب الغياب عبر منشورٍ بصفحته في “فيسبوك” أكّد فيه أنه ما زال على رأس عمله في شبكة الجزيرة الاعلامية قائلاً: “هي بيتي التليفزيوني الأول والأخير”.

ونفى “منصور” مغادرته الدوحة كما أشاع البعض وقال: “وأعيش بين أهلي وإخواني القطريين الذين غمروني بالمحبة والمودة والإحترام والتقدير من أول يوم وطئت فيه قدماي هذه البلدة الطيبة فأنا منهم وهم منى وقد عشت فى قطر أكثر مما عشت في أي بلد آخر لم أجد فيها إلا المحبة و المودة و الإحترام والتقدير”.

وأكمل قائلاً: “فترة غيابى ليست سوى استراحة محارب أنجزت فيها الكثير من الأعمال منها أكثر من 50حلقة من برنامج شاهد على العصر والأهم بالنسبة لي هو إنجاز برامج تدريبية تطبيقية ستكون مرجعاً أساسيا لكل من يعمل في مجال الإعلام في العالم العربي سواء من طلاب الإعلام أو الزملاء العاملين فيه أو حتى المشاهدين حتى يميزوا الغث من السمين والفارغ من الممتليء و قد انتهيت من معظمها وأعدها الآن للتسجيل كمادة فيلمية مشاهدة ومكتوبة كإصدارات وقد استغرقت منى وقتا وجهدا ودأبا وعملا وبحثا مرهقا لكنها كانت حلما وأملا بالنسبة لي أسأل الله أن يعينني على تمامه وأرجو أن تستفيد منه أجيال الإعلاميين العرب وآمل أن تكون متاحة للجميع عبر معهد الجزيرة للإعلام قبل نهاية العام الجاري”.

ووجه منصور في ختام المنشور شكره لكلّ من سأل عنه .