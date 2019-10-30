أثار الجدل حيا وميتا.. “شاهد” القذافي يعود للحياة في فيلم سينمائي قريبا وبطله المصري يكشف التفاصيل

في تصريحات أثارت جدلا واسعا خرج الفنان المصري المعروف محيي إسماعيل، ليعلن عن نيته القيام بتجسيد شخصية الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي قريبا في فيلم سينمائي.

وتحدث النجم المصري في بداية حديثه عن بعض أعماله والتي نصح الجيل الجديد بمتابعتها،كما تحدث الفنان محيي الدين إسماعيل عن أفلامه العالمية التي قام بها حيث كانت بداياته بالسينما العالمية وليست في مصر وهما فيلمي: ”أبطال الموت” و”الدورية”.

وأضاف أنه حاز على حوالي 14 جائزة دولية وعضو عالمي في المهرجانات الدولية ويعمل محاضرا دوليا.

وبسؤاله عن الدور والعمل الذي يرغب في تجسيده والقيام به أشار إلى إنها شخصية القذافي وفي القريب سيكون هناك فيلما سينمائيا عنه.

وحسب موقع في الفن فأن إسماعيل أكد أن الراحل سعد الدين وهبة، طلب منه قبل ذلك ترك شعره لكي يشبه الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وسافر معه إلى ليبيا، وقابل “القذافي” وعرض عليه تقديم شخصيته في فيلم من كتابته، لافتًا إلى أن الفيلم جاهز الآن للتصوير وجهة الإنتاج مستعدة، كما أن ابنة القذافي وافقت على الفيلم.

ولفت محيي إسماعيل، إلى أنه تلقى عرضًا أمريكيًا لتجسيد شخصية “القذافي” في أحد الأفلام، لكنه رفض لكي لا يتم وضع مشاهد تُسيء للرئيس الراحل بعد انتهاء التصوير.