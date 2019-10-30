“شاهد” إنجي خوري التي شهرتها تظاهرات لبنان تتعرى وتكشف عن صورة لها عندما كانت صغيرة!

أثارت الفنانة السورية المقيمة بلبنان إنجي خوري موجة جدل جديدة، بنشرها صور فاضحة استفزت متابعيها حيث تعرت فيها بشكل فاضح لكسب مزيد من التفاعل والشهرة.

وكانت الأضواء قد سُلطت على إنجي قبل أيام وذاع صيتها بعد تعرضها للتحرش من قبل بعض المتظاهرين بساحات لبنان، حيث تعمدت مشاركة اللبنانيين ثورتهم كنوع من الداعية والشهرة لها.

وظهرت الفنانة المثيرة للجدل في الصور التي نشرتها على حسابها بتويتر، وهي ترتدي هوت شورت وقميص جينز وقد أنزلته من على كتفيها وأظهر صدرها بشكل فاضح، وكتبت عليها” لما كنت زغيره كتير”.

وشن متابعون هجوم عليها متهمين إياها بالتجارة بجسدها، فيما وصفها البعض بأنها فنانة إباحية بامتياز.

يشار إلى أنه قبل يومين أعربت “خوري” عن تخوفها من تعرضها لعملية اغتيال كما حدث مع ملكة جمال العراق تارة فارس في بغداد العام الماضي.

وأصبحت “خوري” معروفة بصورها وفيديوهاتها الفاضحة والإباحية وزادت شهرتها عقب ظهورها في تظاهرات لبنان والتحرش بها، إضافة الى خلافها مع الفنانة اللبنانية قمر التي اتهمتها بخطفها مع الفنان اللبناني آدم.

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وتوقعت الفنانة السورية المقيمة في لبنان أن تكون نهايتها كنهاية ملكة جمال العراق تارة فارس التي قتلت بثلاث طلقات أنهت حياتها أثناء تواجدها بسيارتها في العاصمة العراقية بغداد العام الماضي، وكتبت أنجي :«أشعر أن نهايتي مثل تارة فارس».