“شاهد” إعلامية سعودية تنشر صورها من داخل “سوق مطرح” بسلطنة عمان وتكشف عن “لحظات لا تنسى”

نشرت الإعلامية السعودية المعروفة إيمان الحمود، صورا لها من داخل “سوق مطرح” بسلطنة عُمان مشيدة بالعُمانيين وتعاملهم الراقي، حيث كانت ضمن مجموعة الإعلاميين الذين غطوا انتخابات مجلس الشورى الأخيرة.

“الحمود” ظهرت وفق الصور التي نشرتها على حسابها بتويتر ورصدتها (وطن) رفقة عدد من المواطنين العُمانين في سوق مطرح، وعلقت بالقول:”لحظات لا تنسى مع العمانيين في #سوق_مطرح، بلد جميل وشعب اجمل حفظهم الله”

وكانت الإعلامية إيمان الحمود التي تقدم برنامج “ساعة خليجية” على إذاعة مونت كارلو الدولية قد استضافت خلال فترة تواجدها بالسلطنة مجموعة من الشباب العماني، وسلطت الضوء عليه وعلى سبل تمكينه ومنحه الفرص المناسبة للعب دور أكبر في المجتمع.

في استوديوهات هيئة الإذاعة والتلفزيون في مسقط .. حيث سجلنا اليوم حلقة خاصة من #الساعة_الخليجية .. عن تمكين الشباب في سلطنة عمان .. مع @alkharousi @asmaashamsi @nasralyahyai

تبث الحلقة غداً 3:00 عصراً توقيت مسقط 12:00 ظهراً توقيت باريس.. شكرا لكل من ساهم في إنجاحها 🌹 pic.twitter.com/ZEG5eMJvLt — ايمان الحمود (@imankais1) October 28, 2019

وانتخب الشعب العماني في سلطنة عُمان مجلسًا جديدًا للشورى لدورة تمتد لأربع سنوات بعد أن أدلى المواطنون بأصواتهم في جميع ولايات السلطنة.

ودخلت المجلس أسماء جديدة شابة في تأكيد على قوة حضور الشباب ومشاركتهم.

وأعلن الشيخ خليفة بن محمد الحضرمي، نائب رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة العليا للانتخابات، النتائج النهائية، والتي بدأ ظهورها بعد منتصف ليل الأحد واستمرت إلى وقت مبكر من صباح الاثنين.

ويُعقد أعضاء مجلس الشورى الجدد في سلطنة عمان في وقت لاحق من هذا الأسبوع أول اجتماعاتهم لانتخاب رئيس للمجلس وفق القانون المنظم.

ولقيت الانتخابات اهتمامًا كبيرًا نظرًا لأهمية المرحلة الجديدة التي ينتخب فيها المجلس، وتبدأ السلطنة مع بداية العام القادم تنفيذ رؤية عمان 2040 والتي تعتبر أشمل خطة تنموية تنجزها السلطنة.

واهتم العمانيون بالانتخابات وتحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى مساحات نقاش وتحليل حول سير العملية الانتخابية والتحديات التي واجهتها، بالإضافة إلى انه وصلت امرأتان لعضوية المجلس هما الدكتورة طاهرة بنت عبدالخالق اللواتية عن ولاية مطرح وفضيلة بنت عبدالله الرحيلية عن ولاية صحار.