أمير قطر يتخذ قرارا تاريخيا وإشادة واسعة بالخطوة الجديدة على مواقع التواصل

اتخذ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، الأربعاء، قرارا وصفه ناشطون ومحللون بالتاريخي الذي يعد خطوة جديدة في مشروع النهضة القطرية رغم الأزمة الخليجية والحصار الجائر لقطر.

الشيخ تميم أصدر قراراً بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، وهو الهيئة التشريعية لدولة قطر، وذلك بعدما دعاه للانعقاد العادي الـ48، الأسبوع المقبل.

سمو أمير البلاد المفدى يصدر القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمختصين.#قنا pic.twitter.com/HqCMZIkkgt — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 30, 2019

وبحسب القرار الأميري، يترأس رئيس مجلس الوزراء القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، اللجنة التحضيرية العليا، إضافة إلى عضوية عدد من الوزراء والمختصين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

قرار سيدي سمو الأمير حفظه الله بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى كخطوة إيجابية ذات أهمية للتطوير الداخلي المستمر وهذا القرار المهم تحديداً والذي وصل مراحله الأخيرة وتأكيداً على مضي دولة قطر قدماً بخطوات ثابتة وبرؤية طويلة المدى نحو استراتيجية شاملة في كافة المجالات. — سيف بن أحمد آل ثاني (@saifaalthani) October 30, 2019

ولاقى القرار الأميري ترحيباً شعبياً وإعلامياً واسعاً على منصات التواصل والشبكات الاجتماعية.

مجلس الشورى خطوه رائده بقيادة سمو الأمير تحاكي تطلعات قطر المستقبليه https://t.co/lPCGeNcH9r — شبيب بن عرار (@ShabeebArar) October 30, 2019

"من مكتسبات حصار #قطر تحللها من الضغوط ومنها توجهها لإكمال بناء منظومتها التشريعية والديمقراطية".. تعليق الكاتب والإعلامي القطري جابر الحرمي عقب صدور مرسوما أميريا بإنشاء لجنة للتحضير لانتخابات مجلس الشورى pic.twitter.com/AtXFv79YJH — الجزيرة – الخليج (@AJA_Gulf) October 30, 2019

صفحة جديدة في تاريخ #قطر الناصع



سمو أمير البلاد المفدى يصدر القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمختصين. — جاسم سلمان (@jassimsalman) October 30, 2019

وأكد ناشطون بأن القرار “خطوة مهمة مقبلة عليها قطر”، وذلك بانتقال أحد أجنحة السلطة التشريعية في قطر من “نظام التعيين إلى الانتخاب”، كما أنه أبرز مكاسب القطريين من الأزمة الخليجية.

نحن شعب متكاتف علاقاته مترابطه الحكومة قريبه من الشعب لذا فأنا متفائل جداً ب #مجلس_الشورى_المنتخب في #قطر وبإذن الله راح يكون له تأثير إيجابي علي كافة الأصعدة وسيكون داعم للحكومة محلياً ودولياً بحول الله — ناصر بن محمد النعيمي (@Nasser4Q) October 30, 2019

في الوضع الحالي مجلس الشورى مأدي دوره ولهم كل الشكر ، والله يجعل الوضع الجاي خيره لقطر واهل قطر . مثل مانجحت انتخابات المجلس البلدي ان شاء الله بتنجح انتخابات مجلس الشورى 🇶🇦🌹 — Al Ansari2022 (@AlAnsari2022) October 30, 2019

ويعد مجلس الشورى بمنزلة الهيئة التشريعية لدولة قطر، ويتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية وأداء الوزراء، وذلك على الوجه المبين في دستور البلاد.

كما يتولى الجسم التشريعي في قطر صياغة ومناقشة التشريعات المقترحة والتصويت عليها، والتي تصبح قانوناً فقط بتصويت أغلبية الثلثين وتصديق الأمير.

ويتألف مجلس الشورى من 45 عضواً، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.