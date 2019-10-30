أمير قطر يتخذ قرارا تاريخيا وإشادة واسعة بالخطوة الجديدة على مواقع التواصل
اتخذ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، الأربعاء، قرارا وصفه ناشطون ومحللون بالتاريخي الذي يعد خطوة جديدة في مشروع النهضة القطرية رغم الأزمة الخليجية والحصار الجائر لقطر.
الشيخ تميم أصدر قراراً بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، وهو الهيئة التشريعية لدولة قطر، وذلك بعدما دعاه للانعقاد العادي الـ48، الأسبوع المقبل.
وبحسب القرار الأميري، يترأس رئيس مجلس الوزراء القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، اللجنة التحضيرية العليا، إضافة إلى عضوية عدد من الوزراء والمختصين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).
ولاقى القرار الأميري ترحيباً شعبياً وإعلامياً واسعاً على منصات التواصل والشبكات الاجتماعية.
وأكد ناشطون بأن القرار “خطوة مهمة مقبلة عليها قطر”، وذلك بانتقال أحد أجنحة السلطة التشريعية في قطر من “نظام التعيين إلى الانتخاب”، كما أنه أبرز مكاسب القطريين من الأزمة الخليجية.
ويعد مجلس الشورى بمنزلة الهيئة التشريعية لدولة قطر، ويتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية وأداء الوزراء، وذلك على الوجه المبين في دستور البلاد.
كما يتولى الجسم التشريعي في قطر صياغة ومناقشة التشريعات المقترحة والتصويت عليها، والتي تصبح قانوناً فقط بتصويت أغلبية الثلثين وتصديق الأمير.
ويتألف مجلس الشورى من 45 عضواً، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.