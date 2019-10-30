“أقترح عليكم تسمية لبنان بهذا الاسم”.. أمير سعودي شامتاً باستقالة حكومة الحريري وهذا ما قاله عن عون وباسيل

هاجم الامير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، الرئيس اللبناني ميشال عون، ووزير الخارجية جبران باسيل، قائلاً إن العهد في لبنان تحت سيطرة “حزب الله” المتحكم في كل مفاصل الدولة.

وقال بن مساعد، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: “ما يسمى العهد في لبنان هو ليس عهد ميشيل عون بل عهد حزب الله المتحكم في كل مفاصل الدولة.. خيرا فعل سعد الحريري رئيس الحكومة الدستوري باستقالته”.

وأضاف الأمير السعودي في تغريدته، قائلا: “الرئيس الفعلي المعرقل كان وزير الخارجية جبران باسيل الذي يحلم بأن يخلف عون في رئاسة لبنان وإن حدث أقترح تغيير اسمه الى إيران باسيل”.

ما يسمى العهد في لبنان هو ليس عهد ميشيل عون بل عهد حزب الله المتحكم في كل مفاصل الدولة.. خيرًا فعل سعد الحريري رئيس الحكومة الدستوري باستقالته..الرئيس الفعلي المعرقل كان وزير الخارجية جبران باسيل الذي يحلم بأن يخلف ميشيل عون في رئاسة لبنان وان حدث أقترح تغيير اسمه الى ايران باسيل — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) October 29, 2019

وتأتي هذه التغريدة من الأمير عبد الرحمن بن مساعد بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عن تقديم حكومته استقالتها للرئيس الجمهورية.

وجاءت استقالة الحريري تجاوبا مع مطالب الشارع الذي انتفض، مطالبا بإسقاط العهد ممثلا برؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، وقد دخلت المظاهرات الحاشدة يومها الـ14.

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