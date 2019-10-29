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شاهد| قبل ليلة دخلتهما بساعة.. عروس وعريس يموتان والصدمة تخيّم على الناس .. ماذا حدث؟!

كتب وطن
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انقلب فرحٌ إلى مأتم في محافظة الغربية شمال ، بعد أن توفي عروسان أثناء زفتهما إثر تعرّضهما لحادث مروري مروّع على طريق “المحلة – طنطا”.

ووقع الحادث جرّاء اصطدام حافلة بسيارة العروسين ما أدى إلى وفاة العريس والسائق وشقيقة العروس، وإصابة العروس بكسر في قاع الجمجمة.

ومكثت العروس في المستشفى بحالة حرجة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة وتلحق بعريسها.

الأنباء أن العريس الشاب يُدعى “صدام”، وكان في انتظار ليلة العمر التي يتزوج فيها حبيبته بعد فترة خطوبة طويلة، واستعدا لهذا اليوم غير أنّ الموت كان أسرع إليهما.

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