وزير الدفاع اليمني
وزير الدفاع اليمني
الهدهد

بعد وزيري الداخلية والنقل.. وزير الدفاع اليمني ينجو بأعجوبة من هجوم صاروخي استهدف الوزارة وأوقع قتلى

كتب وطن
0

أكدت وسائل إعلام يمنية أن انفجارا هز المقر المؤقت لوزارة الدفاع اليمنية في مدينة مأرب، وأن الفريق الركن محمد المقدشي نجا بأعجوبة من الهجوم الذي أسفر عنه مقتل جنديين وإصابة آخرين.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الهجوم استهدف اجتماعا للوزير المقدشي مع عدد من القادة العسكريين في مبنى الوزارة، وتجري تحقيقات حاليا للكشف عما إذا كان الهجوم بصاروخ أم بطائرة مسيرة ملغومة.

من جهته، أكد مصدر عسكري آخر نقلت عنه “الجزيرة” أن تحصين المبنى خفّف من أضرار الانفجار وعدد الضحايا، ورجّح أن يكون وراء الهجوم.

وتأتي هذه المحاولة بعد ساعات من عقد وزير الدفاع لقاء موسعا نظمته دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، شاركت فيه وسائل الإعلام وأكد فيه المقدشي على توجيه الجهود لمواجهة جماعة الحوثي.

وكانت مصادر خاصة قد أكدت للجزيرة أمس الاثنين نجاة وزيري الداخلية والنقل اليمنيين من محاولة اغتيال في محافظة شبوة شرقي البلاد.

من جهته، كشف اليمني صالح الجبواني -في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت- عن قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على شخص كان يحاول زرع عبوة ناسفة بجوار سور مبنى محافظة شبوة الذي يقيم فيه هو ووزير الداخلية أحمد الميسري.

وأكد الجبواني أن الشخص الذي كان يحاول زرع العبوة المتفجرة تبين من خلال التحقيقات الأولية معه أنه يتبع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“ابو محمد سلم نفسك”.. سوريون عاشوا بجوار البغدادي دون أن يعلموا من هو…

الهدهد

بعد إعلان أحدهما سقوط مشروع الإمارات.. نجاة وزيري الداخلية والنقل في اليمن من محاولة…

الهدهد

“ضربني وبكى سبقني واشتكى”.. “شاهد” السفير اليمني في مصر يصفع…

الهدهد

وهي “لم تشنّ الحرب ولم تدمّر اليمن”.. ماذا قال صحفي عن مساعدات سلطنة عمان…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.