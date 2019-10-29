بعد وزيري الداخلية والنقل.. وزير الدفاع اليمني ينجو بأعجوبة من هجوم صاروخي استهدف الوزارة وأوقع قتلى

أكدت وسائل إعلام يمنية أن انفجارا هز المقر المؤقت لوزارة الدفاع اليمنية في مدينة مأرب، وأن وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي نجا بأعجوبة من الهجوم الذي أسفر عنه مقتل جنديين وإصابة آخرين.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الهجوم استهدف اجتماعا للوزير المقدشي مع عدد من القادة العسكريين في مبنى الوزارة، وتجري تحقيقات حاليا للكشف عما إذا كان الهجوم بصاروخ أم بطائرة مسيرة ملغومة.

من جهته، أكد مصدر عسكري آخر نقلت عنه “الجزيرة” أن تحصين المبنى خفّف من أضرار الانفجار وعدد الضحايا، ورجّح أن يكون الحوثيون وراء الهجوم.

وتأتي هذه المحاولة بعد ساعات من عقد وزير الدفاع لقاء موسعا نظمته دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، شاركت فيه وسائل الإعلام وأكد فيه المقدشي على توجيه الجهود لمواجهة جماعة الحوثي.

وكانت مصادر خاصة قد أكدت للجزيرة أمس الاثنين نجاة وزيري الداخلية والنقل اليمنيين من محاولة اغتيال في محافظة شبوة شرقي البلاد.

من جهته، كشف وزير النقل اليمني صالح الجبواني -في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت- عن قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على شخص كان يحاول زرع عبوة ناسفة بجوار سور مبنى محافظة شبوة الذي يقيم فيه هو ووزير الداخلية أحمد الميسري.

وأكد الجبواني أن الشخص الذي كان يحاول زرع العبوة المتفجرة تبين من خلال التحقيقات الأولية معه أنه يتبع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.