واشنطن بوست
واشنطن بوست
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غيرت العنوان 3 مرات وأصبحت “مسخرة” تويتر.. “واشنطن بوست” تنعى أبو بكر البغدادي وتثير ضجة في أمريكا

كتب وطن
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أثارت صحيفة “” الامريكية، جدلاً واسعاً بعد عنوان موضوع نشرته بشأن مقتل زعيم تنظيم الارهابي ، الامر الذي عرضها لموقف محرج.

صحيفة الواشنطن بوست نشرت المقال تحت عنوان، “أبو بكر ، العالم الديني المتقشف وقائد الدولة الإسلامية، مات عن عمر يناهز 48 عاما”، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ما جعل الصحيفة تقوم بتغيير العنوان مرة أخرى.

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “#WaPoDeathNotices” وكتبوا عليه نعي لشخصيات تاريخية أخرى ارتكبت جرائم وفظائع.

حيث كتب مغرد، “وفاة أدولف هتلر، مخطط المجتمع العاطفي والمتحدث العام الديناميكي، عن عمر 56”.

فما كتب آخر “وفاة سورون – الشخصية الشريرة الشهيرة في سلسلة أفلام سيد الخواتم – صانع التقشف وقنطرة الأجناس عن عمر 56 ألف عام”.

الصحيفة الأمريكية ذائعة الصيت حاولت تلافي الأزمة حيث غيرت العنوان إلى “وفاة أبو بكر البغدادي، الزعيم المتطرف للدولة الإسلامية، عن عمر 48 عاما”.

ومع تزايد الضغوط قامت الصحيفة للمرة الثالثة بتغيير العنوان، ليصبح “وفاة أبو بكر البغدادي الرئيس الإرهابي لتنظيم الدولة الإسلامية، عن عمر يناهز 48 عامًا”.

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