هل تذكرون الفتاة الفلسطينية “آية المصاروة” التي اغتصبت وقتلت وأُشعل النار بجسدها؟.. المحكمة تصدر حكمها على القاتل

قضت المحكمة العليا الأسترالية، الثلاثاء، بتوقيع أقصى عقوبة وهي السجن 36 عاما لـ “كودي هيرمان ” البالغ من العمر 20 عاما المتهم في قضية اغتصاب وقتل الطالبة الفلسطينية ” أية مصاروة ” من عرب إسرائيل في مدينة ملبورن وذلك بعد مرور ما يقرب من 10 أشهر على الجريمة البشعة التي أثارت جدلا واسعا.

وفي المحكمة، اعترف المجني بفعلته، وإنه ضرب أيه بقضيب معدني، ثم اغتصبها وأشعل النار في جسدها بعد ذلك.

وقالت القاضية التي تولت القضية وتدعي إليزابيث هولينجويرث قبل النطق بالحكم: يجب أن تكون حرية المرأة في السير بالشارع بمفردها مكفولة دون خوف من تعرضها لهجوم عنيف من غريب.

وتعود أحداث الواقعة التي أثارت موجة حزن وغضب في مسقط رأسها، وشارك الآلاف في المدن العربية في مسيرات وتجمعات تكريما لها، إلى شهر يناير الماضي عندما كانت أية في طريق عودتها إلى المنزل بعد قضاء الليل مع أصدقائها في ملبورن عندما تعرضت للهجوم .

وكانت آية تدرس في جامعة “لا تروب” بمدينة ملبورن خلال الأشهر الخمسة التي سبقت الحادث ضمن برنامج تبادل طلاب مع جامعة شنغهاي الصينية.