هكذا ردّ عُمانيون على وسم “مقاطعة حلوى السيفي” بعد زيارة “بوش” للمحل بسوق نزوى

أبدى مغرّدون عمانيون رفضهم لمقاطعة “حلوى السيفي” الشهيرة بالسلطنة؛ بسبب استقبال معرضها في سوق نزوى الثلاثاء للرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن.



جاء ذلك بعد أن تصدّر هاشتاغ لا يُعلم مصدره تحت اسم #مقاطعه_حلوي_السيفي قائمة الأكثر تداولا في موقع تويتر بسلطنة عمان.

واعتبر مغرّدون أن “السيفي” للحلوى العمانية من أشهر وأفضل المصانع في السلطنة، وأن استقبالهم للوفود بمختلف أجناسهم وتوجهاتهم لا يعني مقاطعتهم وعدم التعامل معهم.

وعبّروا عن فخرهم بما تنتجه “السيفي”، مؤكدين أنّ كثيرا من الرؤساء والوزراء زاروا عُمان فيما مضى، واغلبهم قد لامست الدماء اياديهم، لافتين إلى أنّ التقاط الصور مع “بوش” امر لا يعني المغردين. حسب رأيهم

السيفي للحلوى العمانية من أشهر وأفضل المصانع في السلطنة، إستقبالهم للوفود بمختلف أجناسهم وتوجهاتهم لا يعني مقاطعتهم وعدم التعامل معهم، على العكس تماماً جودة عملهم وأخلاقهم نموذج للعماني الأصيل بل ويجب دعمهم والوقوف معهم

#مقاطعه_حلوي_السيفي — غازي الشحري (@ghazialshahri) October 29, 2019

تركنا كل شيء ولم نجد أمرا نفرد فيه عضلاتنا الا من خلال هذه المؤسسة العمانية الرائدة التي يُشارُ لها بالبَنان، وسمٌ لا أراه الا مُستقصِدا النيل منها، ومن صمودها الشامخ في السوق، وما غير ذلك فهو جسر دنيء لتحقيق مأربٍ بائس لا ينتهجه إلا أصحاب العقول المُفلسة .#مقاطعه_حلوي_السيفي — المُذيع سيف الفوري 🇴🇲 (@SaifAlfoori) October 29, 2019

هل نزوى وأهلها من وجّه الدعوة لجورج بوش لزيارتهم ؟

كمواطنين لا يجب أن نستعرض عضلاتنا في وجه بعضنا البعض ، ويسقّط بعضنا الآخـر .

وإطلاق هشتاغات من شأنها قطع أرزاق مواطنين عمانيين كـ : #مقاطعه_حلوى_السيفي أعتبرها من وجهة نظري القاصرة إجحاف وظلم لمواطن لا شأن له بالسياسة وبزيارة بوش pic.twitter.com/4Ijrqmbe7e — مُظَـاهِـرْ التاجرْ 🇴🇲 (@mudhaher_tajer) October 29, 2019

#مقاطعه_حلوى_السيفي اتق الله يا من أطلقت هذا الهشتاق ، حلوى السيفي من الصناعات العُمانية التي نفخر بها ، و أهلها مواطنين شرفاء وضعوا لهم بصمة في في القطاع التجاري ، و زيارة بوش الجهات المختصة مسؤولة عنها . — Hamed Salim AL-Junaibi (@hamedsalim5) October 29, 2019

#مقاطعه_حلوي_السيفي

حلوى السيفي محل هدفه البيع والربح ، وهو ليس منظمة دينية ولا مدنية وبالتالي لا يمكن له منع زبائنه ومن يأتي للشراء منه.. — أحمد الخروصي (@AhmedKharousi85) October 29, 2019

ع نفسي مابقاطع حد وبلادي غالية ع قلبي وكل مشروع عماني ع العين والراس



وبسكم مثاليات وتحصل وايد عرب مهاجرين لأمريكا وماقالوا بنقاطعهم شو هالتفكير #مقاطعه_حلوي_السيفي — Oman lady🇴🇲❤️ (@Omanlady3Oman) October 29, 2019

الذي ينادي بمقاطعة #مقاطعه_حلوي_السيفي أول خطوة أعملها قاطع المنتجات الأمريكية والأجنبية وبعدها تعال قاطع حلوى السيفي، بصراحة ناس ما عارفة إيش تسوي — غازي الشحري (@ghazialshahri) October 29, 2019

الشمس الساطعة لا يمكن حجبها بغربال،

وكذلك حلوى السيفي، لايمكن حجبها بعد أن أصبحت حاضرة في كل المحافل والمناسبات حتى خارج السلطنة! 😋😍#مقاطعه_حلوي_السيفي pic.twitter.com/rL8Y9GF2jv — © ℤ 𝔸 ℍ ℝ 𝔸 ℕ (@zahrntm) October 29, 2019

لن نُقاطعها .. شئتم ام ابيتم ..

اهل العقول في راحه

كثيرا من الرؤساء والوزراء زاروا عُمان فيما مضى

واغلبهم قد لامست الدماء اياديهم ..

وبِعضِ النظر .. هو سائح .. وبالتأكيد سيزور .. اغلب الاماكن .. واما تصوريهم معه .. هذا امر يعينهم وحدهم .. لا يعنيكم انتم



#مقاطعه_حلوي_السيفي — . ☕️ (@1234242h) October 29, 2019

ورآى آخرون أن إطلاق الوسم بمثابة ترويج مجاني لحلوى “السيفي”.

اللي مسوي التاق ترى انته سويت دعايه لسيفي وماعندك خبر😂💔

مع انه ماشاالله مايحتاج دعايه✋#مقاطعة_حلوى_السيفي pic.twitter.com/aaRCMwoFWN — ﮼جنوبيهـ☔️ (@7_sxl) October 29, 2019

ونشر حساب “السيفي” لصناعة الحلوى العمانية عبر تويتر توضيحاً بعد الضجة التي تلت زيارة جورج بوش الابن للمحل في سوق نزوى.

اقرأ ايضاً: جدل في عمان بسبب زيارة “السفاح” جورج بوش لسوق نزوى .. ماذا قال محلّ حلوى شهير عن الزيارة؟

وجاء في البيان أن المعرض الكائن في ولاية نزوى يستقبل وفوداً سياحية كثيرة على مدار الساعة ومن مختلف الطوائف سواء من داخل السلطنة أو خارجها.

كما أن المعرض يستقبل ضيوف السلطنة من سفراء ورؤساء ومسؤولين على اختلاف مناصبهم ومكانتهم وغالباً ما تكون هذه الزيارات دون موعدٍ مسبق وذلك لشهرة نزوى وما لها من حضارة وتاريخ.

واضاف البيان أن “الضيف” قام بزيارة عدد من المحلات ضمن جولته في سوق نزوى ومن ضمنها محل “السيفي” المعروف لدى الجميع.

وقال البيان: “الضيف يبقى ضيفاً فلا نستطيع ان نطرد الضيوف او نتعدى عليهم فهذا ليس من شيمنا ولا يمليه علينا ديننا”.

واكد البيان انه تلقى جميع الاراء بصدر رحب .

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8

