بعيداً عن الرقص والتحرش .. مشاهد صادمة من وسط بيروت قبيل استقالة “الحريري”!

اجتاحت وسط بيروت حالة من الفوضى العارمة قبل إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، وقامت عناصر مجهولة بالهجوم على المتظاهرين في ساحة الشهداء ورياض الصلح واعتدوا عليهم بالضرب وحرقوا خيام الاعتصام وكسروها.
وناشد المتظاهرون في رياض الصلح وساحة الشهداء القوى الامنية والجيش لحمايتهم.
وبدأت العناصر المجهولة والذين قيل إنهم عناصر من حركة امل وحزب الله، باطلاق الهتافات على غرار “شيعة شيعة”، وهم يكسرون الخيم ويحرقونها.
وكشفت مقاطع فيديو صورها ناشطون من قلب الحدث مشاهد صادمة للاعتداء على المتظاهرين قبل تدخل عناصر فض الشغب.
واطلقت القوى الامنية القنابل المسيّلة للدموع للتفرقة بين المتظاهرين، في حين وصلت قوة من الجيش اللبناني اضافة الى عناصر مكافحة الشغب الى وسط بيروت.
وبعد تحطيم الخيم واحراق بعضها وسط بيروت، عاد العديد من المتظاهرين الى الساحة لاعادة نصب الخيم وترتيب الساحة وعودتها الى ما كانت عليه وذلك عقب إعلان سعد الحريري استقالته.
📸#لبنان_ينتفض .. أنصار "#حزب_الله" و"حركة أمل" يهاجمون متظاهرين وسط #بيروت❗ pic.twitter.com/Y8e0ckxnxk— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) October 29, 2019