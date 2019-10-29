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بعيداً عن الرقص والتحرش .. مشاهد صادمة من وسط بيروت قبيل استقالة “الحريري”!

كتب وطن
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اجتاحت وسط حالة من الفوضى العارمة قبل إعلان رئيس الحكومة استقالته، وقامت عناصر مجهولة بالهجوم على المتظاهرين في ساحة الشهداء ورياض الصلح واعتدوا عليهم بالضرب وحرقوا خيام الاعتصام وكسروها.

وناشد المتظاهرون في رياض الصلح وساحة الشهداء القوى الامنية والجيش لحمايتهم.

وبدأت العناصر المجهولة والذين قيل إنهم عناصر من وحزب الله، باطلاق الهتافات على غرار “شيعة شيعة”، وهم يكسرون الخيم ويحرقونها.

وكشفت مقاطع فيديو صورها ناشطون من قلب الحدث مشاهد صادمة للاعتداء على المتظاهرين قبل تدخل عناصر فض الشغب.

واطلقت القوى الامنية القنابل المسيّلة للدموع للتفرقة بين المتظاهرين، في حين وصلت قوة من الجيش اللبناني اضافة الى عناصر مكافحة الشغب الى وسط بيروت.

وبعد تحطيم الخيم واحراق بعضها وسط بيروت، عاد العديد من المتظاهرين الى الساحة لاعادة نصب الخيم وترتيب الساحة وعودتها الى ما كانت عليه وذلك عقب إعلان سعد الحريري استقالته.

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