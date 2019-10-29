بعيداً عن الرقص والتحرش .. مشاهد صادمة من وسط بيروت قبيل استقالة “الحريري”!

اجتاحت وسط بيروت حالة من الفوضى العارمة قبل إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، وقامت عناصر مجهولة بالهجوم على المتظاهرين في ساحة الشهداء ورياض الصلح واعتدوا عليهم بالضرب وحرقوا خيام الاعتصام وكسروها.

Hezbollah/Amal man saying protesters were getting drunk and smoking hashish. Showing a video he got on WhatsApp.



The irony is that both Amal/Hezbollah are in the hashish trade. pic.twitter.com/vUhdylpIdR — ابن بالدوين (@joeyayoub) October 29, 2019

وناشد المتظاهرون في رياض الصلح وساحة الشهداء القوى الامنية والجيش لحمايتهم.

وبدأت العناصر المجهولة والذين قيل إنهم عناصر من حركة امل وحزب الله، باطلاق الهتافات على غرار “شيعة شيعة”، وهم يكسرون الخيم ويحرقونها.

وكشفت مقاطع فيديو صورها ناشطون من قلب الحدث مشاهد صادمة للاعتداء على المتظاهرين قبل تدخل عناصر فض الشغب.

Another scene, quite symbolic as well. They're destroying Road el Solh now pic.twitter.com/HgiW1a6vpF — ابن بالدوين (@joeyayoub) October 29, 2019

واطلقت القوى الامنية القنابل المسيّلة للدموع للتفرقة بين المتظاهرين، في حين وصلت قوة من الجيش اللبناني اضافة الى عناصر مكافحة الشغب الى وسط بيروت.

Hezbollah and Amal are burning it all down. #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/mGbKEXxStU — ابن بالدوين (@joeyayoub) October 29, 2019

وبعد تحطيم الخيم واحراق بعضها وسط بيروت، عاد العديد من المتظاهرين الى الساحة لاعادة نصب الخيم وترتيب الساحة وعودتها الى ما كانت عليه وذلك عقب إعلان سعد الحريري استقالته.